Javier Gutiérrez: "Si fuera una mujer de 40 años sufriría la tiranía de tener que operarme y ponerme cosas"

Javier Gutiérrez protagoniza Historias para no dormir: "Si fuera una mujer de 40 años sufriría la tiranía de tener que operarme y ponerme cosas" - AMAZON PRIME VIDEO

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amazon Prime Video estrena este viernes 28 de octubre la segunda temporada de 'Historias para no dormir', una nueva tanda de cuatro entregas de esta antología de terror basada en la ya legendaria ficción homónima de Narciso Ibáñez Serrador emitida entre 1966 y 1982.

Nacho Vigalondo, Jaume Balagueró, Salvador Calvo y Alice Waddington son los encargados de dirigir los nuevos relatos que exploran temáticas como la fragilidad de la intimidad, los prejuicios, los miedos atávicos o la obsesión por la juventud y la belleza. "Si fuese una mujer de 40 años, supongo que sufriría la tiranía de tener que ponerme cosas, operarme y tocarme. Prefiero envejecer con dignidad", afirma Javier Gutiérrez que aborda este último concepto en 'El trasplante'.

Salvador Calvo dirige esa entrega que retrata un futuro no muy lejano en el que las personas mayores se someten a una intervención para renovar sus cuerpos y recuperar la juventud. "Hay un montón de redes sociales que nos muestran ese mundo de belleza, alegría, posesión y riqueza, y nos vamos olvidando de la humanidad. La humanidad son los defectos, los problemas, los sinsabores, la superación", dice el realizador en una entrevista concedida a Europa Press.

Gutiérrez protagoniza el episodio en el papel de un hombre sin recursos que se plantea convertirse en donante. "Tengo 50 años y soy hombre. A pesar de mi físico, gozo de protagonistas y de ofertas laborales que, a día de hoy, me cuesta creérmelas. Si fuese una mujer de 40 años, supongo que sufriría la tiranía de tener que ponerme cosas, operarme y tocarme. Prefiero envejecer con dignidad, pero entiendo perfectamente que en este mundo de la ficción y el audiovisual existe una tiranía que hace que, aunque no estés a favor, dobles la cerviz y tengas que hacer cosas que no te apetece tanto hacer", esgrime el actor.

Además, el intérprete destaca el rol de Petra Martínez, que encarna a una mujer cuyo marido renueva su cuerpo mientras ella mantiene su apariencia madura. "Reivindico la autenticidad y la belleza de mujeres como Petra Martínez. Uno de los valores de esta producción es la mirada, la voz, el cuerpo, esa fisicidad de una mujer que tiene la edad que tiene. Hay dos mundos: está ese de Petra y hay otro, el de otros compañeros y compañeras que se han retocado. Lo entiendo pero, a día de hoy, si me das a elegir, prefiero envejecer con dignidad", señala.

Pese al tinte de ciencia ficción, Calvo recuerda que 'El trasplante' refleja la realidad de la desigualdad actual. "En el sitio donde hemos rodado, en Azca, arriba están la torre Picasso y todos esos edificios maravillosos de oficinas donde está la gente guapa, trajeada, elegante, rica y que ha triunfado en la vida; y debajo, en los sótanos, a dos metros de distancia, están viviendo los sintecho de todas las nacionalidades. Es terrorífico", expone.

NACHO VIGALONDO DIRIGE 'LA ALARMA'

Nacho Vigalondo, que anteriormente ha incursionado en la ciencia ficción con títulos como 'Los cronocrímenes' o 'Extraterrestre', dirige 'La alarma', que gira en torno a un grupo de personas en un futuro distópico en el que, sin saberse exactamente por qué, es imposible salir a la calle.

"Se respira en el ambiente un pesimismo considerable. Vivimos en unos tiempos de guerra y pandemias. Cuando vemos algo como 'Black Mirror' o lo que ha hecho Nacho, no parece algo fantástico, parece algo cotidiano", afirma Aníbal Gómez. "Lo chulo es que, jugando con el género de la ciencia ficción, se están abriendo posibilidades que no son del todo descabelladas. La historia, tal como la plantea Nacho, es algo poco realista, pero también está hablando del tema de los realities, de la manera de entender la intimidad con respecto a la realidad social. Lo que atrapa tanto es esa conexión que, dentro de un contexto de ciencia ficción, tiene la posibilidad de que algo de lo que están contando pueda ser real", agrega Carlos Areces.

El reparto también incluye a Roberto Álamo, Javier Gurruchaga, Neus Sanz, Sofía Oria y Jordi Coll. "Una de las cosas de las que estoy más orgulloso en esta producción es el casting", confiesa Vigalondo.

La temporada se completa con 'El televisor', episodio dirigido por Jaume Balagueró, y 'La pesadilla', de Alice Waddington. 'Historias para no dormir' se estrena el 28 de octubre en Amazon Prime Video.