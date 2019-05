Jeanne Herry dirige 'En buenas manos': "No querer tener hijos no significa ser incompleto"

Publicado 03/05/2019 12:39:48 CET

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La realizadora francesa Jeanne Herry llega a las salas españolas con el filme 'En buenas manos', una cinta que relata con luces y sombras el duro camino de la adopción, que logró un total de siete nominaciones en la pasada edición de los Premios Cesar, entre ellos el de mejor película, directora, guion, actor y actriz.

"No tener un hijo no significa ser incompleto", ha manifestado la directora gala, hija de la famosa actriz Miau-Miou, durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de este filme en España, que protagonizan, entre otros, Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Olivia Côte, Élodie Bouchez y la propia Miou-Miou.

Para la directora, uno de los problemas del mundo contemporáneo gira en torno a ser padre y madre. "A la gente le cuesta más concebir", ha señalado Herry, quien no obstante cree que es un asunto que se asume porque "no querer tener hijos no es malo, no significa ser incompleto".

En la cinta, el protagonista es el pequeño Theo, un bebé que acaba de nacer. Después de dar a luz, su madre biológica le entrega a los servicios de adopción, que deben encontrar entonces a la que se convertirá en su madre adoptiva. En el otro extremo, Alice (Élodie Bouchez) lleva casi diez años luchando por ser madre. Un grupo de profesionales trabajará para que Theo y Alice puedan reunirse.

En palabras de la directora, "hay algo luminoso" en esta película. "Quise que fuera positiva, quise observar y mostrar un lugar real profundamente anclado en nuestra época y a la vez muy positivo, lo que escasea hoy en día, porque tenemos tendencia --y es normal-- a señalar lo que va mal, lo que no funciona", ha manifestado." El cine debe hacer eso, es su cometido, pero a mí me apetecía mostrar algo que funcionase. Un lugar civilizado, del que podemos enorgullecernos", añade.

Para realizar esta película, la directora entró en contacto con trabajadores sociales, quienes le enseñaron que "la maternidad es obvio que no es obvia". Aunque cree que "no es un tema tabú", es consciente de que no se suele mostrar en el cine "la dificultad de ser madre" porque tampoco hay muchas personas que quieran compartirlo. "Las mujeres que no pueden ser madres no son monstruos, es algo que no se muestra", ha dicho.

Herry está convencida de que seguirá escribiendo historias en las que las mujeres se muestran como "heroínas" en su vida. En este sentido, ha señalado que está "agradecida" a las feministas por "haber ganado batallas" que le han dado "mucha libertad", aunque no por ello va a forzar su "naturaleza".

"Soy como muchas mujeres: me he construido viendo películas de hombres y leyendo libros escritos por hombres y me identifico con muchos héroes masculinos. Las mujeres estamos acostumbradas a eso. Hay muy pocos hombres sin embargo que se construyen con referencias femeninas. A mí me gustaría hacer obras en las que los hombres, como las mujeres, pueden identificarse, porque mi responsabilidad como autor es mostrar cómo es el mundo", ha subrayado.