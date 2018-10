Jon Turteltaub, director de Megalodón: "Si estás en peligro, quieres que Jason Statham venga a salvarte"

Actualizado 10/08/2018 18:30:44 CET

Jon Turteltaub dirige 'Megalodón' ('The Meg'), un filme de aventuras submarinas que relata la historia de cómo un pequeño grupo de valientes liderados por Jason Statham se enfrentan a un monstruo prehistórico de las profundidades marinas.

El director de 'La búsqueda' nos habló de lo que podemos esperar de esta entretenida película, así como de su inevitable comparación con la mítica 'Tiburón' de Spielberg.

Nunca has hecho una película de este género, ¿verdad?

En efecto, nunca había rodado un filme de monstruos ni en el mar; aunque sí sabía que tenía que tener ciertos elementos, como el clásico plano de la aleta sobre la superficie del agua, al igual que en una película del lejano oeste tienes que escuchar las espuelas del vaquero al andar.

Cuando se habla de tiburones en el cine, es imposible no pensar en el clásico de Spielberg 'Tiburón'.

Esa comparación siempre es un problema, ya que se trata de una de las mejores películas de la historia del cine. Por tanto, tu ego se tiene que contentar con intentar hacer la segunda mejor película de tiburones. Es algo que tienes que aceptar, ya que tu filme nunca va a ser tan bueno como 'Tiburón'. Así que la esperanza es pensar que como esa cinta tiene ya más de 40 años, las personas que no la hayan visto disfrutarán especialmente de la tuya.

No obstante, son películas distintas con tonos diferentes, ya que la tuya combina el cine de monstruos con la acción e incluso el humor.

Es cierto, aunque 'Tiburón' también era divertida, sobre todo por los personajes, que eran geniales. Y esa fue la lección para mí, porque una película de tiburones debe ser entretenida. Si sólo aterroriza, no funciona. Al final están viendo la historia a través de las personas de la historia, porque el filme nunca es la historia de un tiburón, sino la de sus personajes. Así que yo quería que 'Megalodón' no sólo fuese gigantesca y entretenida, sino también consciente que no era la primera de su género. La razón para no ver una película como la nuestra es que el público piense que ya la ha visto, por lo que éramos consciente de ello y nos propusimos jugar con ese concepto.

Y tienes al hombre perfecto para encabezar el reparto: Jason Statham.

Sí, porque es una gran estrella que llena la pantalla. Si estás en peligro, quieres que Jason Statham venga a salvarte. Es una hombre con una gran honestidad e integridad, que además es muy divertido porque le encanta encontrar comedia en todo. Y es el tipo de persona que no quiere que la escena gire en torno a él, aunque al mismo te hace sentir que es capaz de manejar cualquier situación y que tiene el valor para hacerlo sin que su ego le afecte.

Muchos directores evitan rodar en el agua. ¿Cuál fue tu experiencia?

En mi caso fue al revés, ya que me sentí cómodo haciéndolo. Además, ahora me interesa más, sobre todo lo relativo a sus profundidades.

¿Te dan miedo los tiburones?

Ahora que he estudiado tanto su comportamiento me dan menos miedo. No obstante, si estoy sobre una tabla de surf y me caigo al agua lo primero que voy a pensar va a ser: "Por favor, que no haya un tiburón..."