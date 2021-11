José Sacristán, Goya de Honor: "Me siento pionero con las películas de la Transición"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor José Sacristán, reconocido este lunes 22 de noviembre con el Goya de Honor, ha asegurado sentirse "pionero" con alguno de los títulos que protagonizó en la Transición española tales como 'Flor de otoño' o 'El diputado', en los que se abordaban temáticas como la homosexualidad o el travestismo.

"Sí que me siento pionero y en ello estuvimos unos cuantos en la época de la Transición. Fue un momento en el que nos estábamos contando con las películas y aprovechamos la ocasión con la desaparición del franquismo", ha señalado en declaraciones a Europa Press el actor galardonado.

"Qué duda cabe que ahí se abordaron problemas que antes no se podían ni remotamente plantear y yo tuve la suerte de que me tocó estar, para mi satisfacción como actor y ciudadano", ha señalado Sacristán, quien sin embargo no cree que fuera una época transgresora que no volverá al cine español.

"Ahora la cantera se renueva y hay gente con muchísimo talento. De esa época echo de menos a los amigos que han desaparecido, como Eloy de la Iglesia, pero en cuanto al cine creo que hay una cantera formidable de actores y actrices o directores y que la veta no se ha agotado", ha indicado.

Sacristán ha celebrado haber salido indemne tanto profesional como personalmente de la pandemia de coronavirus. "En la pausa afortunadamente no hemos suspendido ninguna actuación, solo se han cambiado de fecha y ya han sido recuperadas. Y en lo personal, lo hemos pasado en la casa de El Escorial, en el campo. Así que he tenido muchísima suerte", ha apuntado.

Por el contrario, sí reconoce que la suerte para las salas de cine ha cambiado con la pandemia y, pese a no estar "heridas de muerte, sí que no pasan por su mejor momento". "Ahora se consume la imagen a través de otros soportes y no podemos pretender que esto siga igual que cuando iba al Cine Padilla con sesión continua", ha lamentado.

Echando la vista atrás, Sacristán ha afirmado que, "pese a ser un aprendizaje permanente" a lo largo de su carrera, no ha cambiado mucho desde su primer papel. "Se supone que he ido aprendiendo algo, pero cambiar, lo que obliga la madre naturaleza con el paso de los años. En mí no ha habido otro cambio, que ya es decir", ha bromeado.

Sacristán asegura haber "contado siempre" con el respaldo tanto de sus compañeros como con "el favor del público" y, en el caso de recibir premios, lo atribuye a algo aleatorio. "Esto siempre ha sido un albur que cuando toca toca y, si no toca, qué le vamos a hacer", ha indicado.

En cuanto a decisiones como las del festival de San Sebastián de suprimir el género en categorías como la de actores, no se ha mostrado conforme. "No soy partidario y no me parece pertinente, porque hay trabajos específicos de actores y actrices que no tienen nada que ver", ha concluido.