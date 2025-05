Juan Albarracín dirige 'El instinto', un thriller sobre salud mental: "No se prioriza. Es un problema gravísimo"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 16 de mayo llega a los cines 'El instinto', la ópera prima de Juan Albarracín. Javier Pereira encarna a Abel, un arquitecto que sufre agorafobia y que recibe un ultimátum laboral, en este thriller psicológico que busca reflejar con rigor y sin estigmas los problemas de salud mental que aún son, denuncia el director, una de las grandes asignaturas pendientes del sistema sanitario español.

"Lo cierto es que no se prioriza la salud mental. Es un problema gravísimo", afirma Albarracín en una entrevista concedida a Europa Press en la que señala que es necesaria "una reconfiguración" del sistema en este ámbito ya que hay pacientes que se está quedando fuera y que "realmente necesitan atención psicológica".

En este punto, el guionista y director insiste que el sistema sanitario tiene un "problema inherente" al no poder cubrir todas la demanda de la población. "Somos muchísimas personas las que lo necesitamos", denuncia. "Hay unas listas de espera inmensas para tener un psicólogo o un psiquiatra", señala Eva Llorach, que encarna a Sonia en la película, la expareja y socia del protagonista.

"Creo que estamos a favor todos de la sanidad pública por encima de todo pero sí que es verdad que hacen falta más recursos para salud mental porque hay gente que está muy mal y que no puede acceder", reflexiona la ganadora del Goya a mejor actriz revelación por 'Quién te cantará' en 2019. Según datos del Consejo General de la Psicología de España, hay 7 psicólogos por cada 100.000 habitantes y, si bien la cifra va en aumento frente a los 18 de media en la UE.

"Que la gente mire qué es lo que ocurre en Estados Unidos cuando alguien tiene un problema: que se endeudan hasta las cejas, se arruinan, destrozan su vida y la de su familia para curar una enfermedad", afirma Fernando Cayo. El actor, que da vida a Jose en el filme, un adiestrador canino que propone un tratamiento extremo al protagonista, cree que tan solo comparar el sistema sanitario de España con el de otros países es justificación "suficiente" para apoyar la sanidad pública. "Y con respecto a las enfermedades de salud mental, yo creo que hace falta una cobertura mucho mayor", sentencia.

LA SALUD MENTAL EN EL CINE

"El problema es que históricamente quizás los trastornos mentales se han utilizado para generar efecto y no tanto para, de verdad, darlos a conocer", señala Albarracín. El director relata cómo en 'El instinto' tuvo muy presente el equilibrio entre crear una ficción que diera al espectador "unas emociones fuertes y un entretenimiento" y que "el rigor del trastorno no se perdiera". En este sentido, señala lo importante que fue para ellos durante la preparación del filme hablar con psiquiatras, psicólogos, médicos y también personas que padecen agorafobia.

El director confiesa que "lo más bonito" para él ha sido ver que gente con agorafobia haya conectado con la película. "El sentirse representado de una manera genuina creo que es lo que hace que de verdad se visibilice algo", señala. La película también aborda temas como la violencia y las dinámicas de poder masculinas, que Albarracín considera necesario "pararse a entender", pues "se replica en cómo tratamos a los animales, a las mujeres y a los otros hombres".

En su proceso de interpretar a Abel, el protagonista de 'El instinto', Pereira explica que mostrar al expectador "cómo alguien llega a hacer algo así" pero sin entrar a valorar si el personaje "es bueno o malo".

En cuanto al trastorno que sufre el protagonista, el ganador del Goya al mejor actor revelación en 2014 por 'Stockholm' señala que la agorafobia no es una condición que aparece de un día para otro, sino que es un proceso gradual, y que "no hay un patrón" sobre qué ocurre cuando alguien tiene un ataque causado por este trastorno. "Un día a lo mejor no te atreves a ir a un estreno a ver a 100 personas, al día siguiente no te atreves a ir a un cumpleaños que hay 30, al día siguiente una comida de 6 ya te agobia", explica el actor que ha ido construyendo su personaje "con muchos datos" y probando diferentes aproximaciones para finalmente "levantarlo físicamente".

En cuanto al guion de 'El instinto', Albarracín señala que su propia experiencia en relación con la salud mental a raíz de la pandemia le ayudó a crear el personaje de Abel. "En mi caso era un trastorno de ansiedad tremendo que yo tenía post COVID", relata. En este sentido, Llorach señala que "la fobia social es algo que acompaña a muchísima más gente de la que pensamos, y desde la pandemia mucho más".