Juliette Binoche, sobre Depardieu: "No es un monstruo sagrado. Es un hombre que perdió su aura"

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La actriz Juliette Binoche, presidenta del jurado del Festival de Cannes, ha asegurado que Gérard Depardieu, que ha sido este martes declarado culpable de agresión sexual y condenado a 18 meses de prisión, "no es un monstruo sagrado" y solo es "un hombre que ha perdido su aura", según informa 'Yahoo News'.

"No es un monstruo, es un hombre que ha perdido su aura por los hechos llevados ante los tribunales", ha afirmado Binoche en rueda de prensa, tras una pregunta de un periodista que describió a Depardieu como "un monstruo sagrado y un tipo maravilloso en el cine que tenía reputación y mucho poder".

La actriz, que fue compañera de Depardieu en 'Let the Sunshine In', ha señalado que la asociación entre "lo monstruoso y lo sagrado" siempre le ha inquietado.

"Una estrella de cine es un hombre. Un rey es un hombre. Un presidente es un hombre. Lo sagrado es el momento en que creamos, actuamos, dirigimos. Cuando nos desacralizan como a él [por Depardieu], nos hace reflexionar sobre el poder que ciertas personas se apropian. Para mí, el poder está en otra parte", ha sentenciado Binoche.

Al comienzo de la rueda de prensa, Binoche ha hablado sobre cómo Cannes está alineado con los tiempos actuales, en particular con el movimiento #MeToo. "El festival está siguiendo esta tendencia en la vida social y política. Han ocurrido grandes cambios en el mundo; a veces el festival sigue la corriente, a veces la lidera. Creo que el festival está en sintonía con lo que sucede hoy. Al movimiento #MeToo le llevó tiempo ganar fuerza. Hemos reaccionado con mucha firmeza últimamente", ha comentado.

El jurado encargado de decidir la Palma de Oro está dirigido por Binoche y también lo integran Halle Berry, Jeremy Strong y Alba Rohrwacher; los directores Hong Sang-soo, Dieudo Hamadi, Carlos Reygadas y Payal Kapadia, y la escritora Leïla Slimani.

CANNES PROHÍBE LA DESNUDEZ EN LA ALFOMBRA ROJA

En la rueda de prensa junto a Binoche también ha estado Halle Berry. La prensa han preguntado a las actrices por la decisión de Cannes de prohibir la desnudez en la alfombra roja.

"Tenía un vestido increíble de Gupta que no puedo usar porque tiene una cola demasiado grande. No voy a romper las reglas", ha dicho Halle Berry, ganadora del Oscar por Monster's ball, según 'Vulture', que agrega que la intérprete recalcó que "es una buena regla".

Por su parte, Binoche ha celebrado que las mujeres puedan acudir sin usar tacones y que se permitan "zapatos elegantes y sandalias con o sin tacón", como afirma el medio citado. Además, la prensa ha preguntado por los aranceles cinematográficos impuestos por Trump.

Sin embargo, Binoche ha contestado que no estaba segura de responder porque se requería "un análisis de la industria mundial". "Entiendo que el presidente Trump intenta proteger a su país. Pero, en nuestro caso, tenemos una comunidad cinematográfica muy fuerte en nuestro continente, en Europa, así que no sé qué decir al respecto", ha afirmado.