La Jungla de Cristal 6 ya tiene título oficial: McClane

Actualizado 03/09/2018 19:29:32 CET

MADRID, 3 Sep. (EDIZIONES) -

Treinta años después de La Jungla de Cristal, la saga de acción vuelve con su sexta entrega. La película será una precuela que explorará los orígenes de John McClane y, por supuesto, Bruce Willis estará en ella. Aunque los rumores apuntaban a que el proyecto se llamaría La Jungla de Cristal: Año Uno, el título del guión es diferente y más rotundo: McClane.

"Queremos que te impliques con John McClane más que nunca", ha comentado el productor Lorenzo diBonaventura durante una entrevista concedida a Empire. A pesar de que los rumores señalaban que la precuela desarrollaría más al policía a sus 20 años, DiBonaventura ha aclarado que la cinta se centrará tanto en Bruce Willis como en su encarnación más joven.

"No se cómo hacer La Jungla de Cristal sin Bruce [Willis]", ha señalado el productor. "La idea de que no es muy relevante en esta película no es cierto para nada. El filme explora a John McClane a sus veinte años. Pero es igual de importante a sus 60", ha sentenciado. De momento, el equipo no se ha pronunciado sobre qué actor interpretará a la versión más joven de McClane.

El guion fue entregado al estudio Fox el pasado mes de julio y el director del filme, Len Wiseman, espera que el proyecto inicie su rodaje en los próximos meses. El realizador fue el responsable de la cuarta entrega de la franquicia, por lo que La Jungla de Cristal 6 supondrá el reencuentro de Willis con Wiseman 8 años después del rodaje de La jungla 4.0.

La saga de Jungla de Cristal ha recaudado en los cines de todo el mundo 1.435 millones de dólares, desde su estreno en 1988. La primera entrega amasó un total de 140 millones de dólares y sus sucesoras han ido aumentando esa cifra. La jungla 2: alerta roja alcanzó los 240 millones de dólares, mientras que las tres últimas superaron los 300 millones. La quinta entrega, La jungla: Un buen día para morir, recaudó en las salas 383 millones de dólares.