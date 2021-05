Kevin Costner y Diane Lane, en busca de su nieto en este clip en primicia de 'Uno de nosotros'

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Kevin Costner y Diane Lane son los protagonistas de 'Uno de nosotros', un drama familiar que llega este viernes 28 de mayo a los cines españoles y del que presentamos un clip en primicia para los lectores de Europa Press.

La película está escrita y dirigida por Thomas Bezucha basándose en la novela 'Let Him Go' de Larry Watson. 'Uno de nosotros' sigue los pasos del sheriff ya retirado George Blackledge (Kevin Costner) y de su mujer Margaret (Diane Lane), que tras la muerte de su hijo deciden dejar su rancho en Montana para recuperar a su nieto, que está atrapado por una peligrosa familia, encabezada por la matriarca Blanche Weboy, que vive al margen de la sociedad en Dakota.

Cuando George y Margaret descubren que los Weboy no van a devolverles al pequeño, no les quedará más opción que embarcarse en una dura lucha por recuperar a su nieto.

Precisamente, en este pequeño adelanto, el matrimonio entabla contacto con uno de los primos de los Weboy para intentar descubrir algo que les ayude en su lucha y dar con el pequeño. "Digan por ahí que buscan a los Weyboy y ellos les encontrarán", dice el joven con tono inquietante.

Jeffrey Donovan, Booboo Stewart, Lesley Manville, Kayli Carter o Will Brittain son algunos de los nombres que completan el reparto de este drama rual que aterriza este viernes en los cines españoles.