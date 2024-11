Kevin Smith prepara la secuela de Dogma con Ben Affleck y Matt Damon

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Un cuarto de siglo después, Kevin Smith prepara la secuela de una de sus cintas más emblemáticas... y la más impía de las secuelas. El cineasta reveló que ya está trabajando en Dogma 2, la sátira religiosa estrenada en 1999 en la Ben Affleck y Matt Damon daban vida a dos ángeles.

Fue el pasado fin de semana, durante un evento para celebrar los 25 años del estreno del filme celebrado en el marco del Vulture Festival, donde el cineasta responsable de Clerks, Mallrats o Persiguiendo a Amy reveló que está trabajando en una secuela de la película de 1999, y que espera que Ben Affleck y Matt Damon regresen... y sea "algo más que un cameo".

"Algunos dirán: 'No la toques, joder. Lo arruinarás'. Y yo estoy aquí para deciros: 'Lo haré'. Me hace ilusión y he encontrado la manera de volver", señaló Smith en declaraciones a los presentes recogidas por Deadline.

Durante su intervención, Smith también señaló la razón por la que confía en que, si bien no como protagonistas, Damon y Affleck regresen como los ángeles caídos Bartleby y Loki. Y es que, recordó el cineasta, después de que Smith les ayudara a salvar la película de 1997 El indomable Will Hunting, ellos ni siquiera le mencionaron en sus discurso de agradecimiento al recoger el Oscar al mejor guión. Desde entonces, asegura el cineasta, ambos están en deuda con él... y parece que siguen estándolo.

"He podido echarles eso en cara durante 25 jodidos años, y por eso siguen apareciendo en todas mis películas", dijo Smith. "Esperen un cameo de ellos, bueno algo más que un puto cameo. La única forma de que hagamos una secuela de Dogma es que ellos estén ahí. Así que contad con ellos", proclamó.

En Dogma, dos ángeles caídos encarnados por Affleck y Damon viajaban hasta Nueva Jersey en busca de un resquicio legal que les devolviera al cielo. En la película también aparecen Linda Fiorentino, Salma Hayek, Alan Rickman, Chris Rock, Jason Lee y Alanis Morissette interpretando a una de las encarnaciones más heterodoxas de Dios. El filme también contó con dos personajes habituales en el View Askewniverse de Smith: Jason Mewes y el propio Smith, que retoman sus papeles de Jay y Bob el Silencioso.

Dogma fue la cuarta entrega del Askewniverso de Smith, que también incluye Clerks (1994), Mallrats (1995), Persiguiendo a Amy (1997), Jay y Bob el Silencioso contraatacan (2001), Clerks II (2006), Jay y Bob el Silencioso: El reboot (2019) y Clerks III (2022).

El mes pasado, Smith anunció que la sátira religiosa regresará a los cines y tendrá un nuevo estreno en casa después de que otra compañía comprara los derechos de distribución a Miramax, la compañía de Harvey Weinstein, lo que hará que esté disponible para ver en streaming.

Smith señaló que el nuevo acuerdo sobre Dogma podría dar lugar a "secuelas y versiones televisivas" que pudieran ampliar la historia. "Esto es algo que hasta ahora no habíamos podido hacer. Así que es emocionante. Y toda esa gente que trabajó en ella sigue siendo viable", declaró hace meses.

Después de que Weinstein fuera acusado de agresión sexual por múltiples mujeres en 2017, Smith expresó que estaba "avergonzado" de haber trabajado con el productor en el inicio de su carrera. También se comprometió a donar todos las ganancias por derechos de autor de su trabajo en Miramax y Weinstein Co. a la organización en defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia machista Women in Film. Smith dijo entonces que Weinstein se le había acercado recientemente para rodar Dogma 2, una oferta que el director rechazó.