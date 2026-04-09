'Kill Bill' regresa a los cines en los que compartirá cartelera con 'Incontrolable' y 'La buena hija'

Archivo - Kill Bill, tal y como la concibió Tarantino, llega a los cines. - ELÁSTICA - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tras más de dos décadas de espera, el Volumen 1 y 2 de 'Kill Bill' en una única película llega este fin de semana a los cines presentada tal y como Quentin Tantino la concibió. 'Incontrolable', la cinta sobre el síndrome de Tourette, es otra de las propuestas de la cartelera para los próximos días. La comedia de ciencia ficción 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras' se proyectará también en las salas en las que el cine español estará representado por 'La buena hija', una película que aborda la violencia vicaria, y las comedias 'Solos' y 'A una isla de tí'.

Quentin Tarantino une los volúmenes 1 y 2 de 'Kill Bill' en una epopeya única sin censura presentada tal como la concibió, con una nueva secuencia de anime inédita. Esta versión de aproximadamente cuatro horas de duración elimina la famosa censura en blanco y negro de la batalla en la Casa de las Hojas Azules, devolviéndole su esplendor visceral y sangriento. Se trata de una experiencia inmersiva que incluye una secuencia de anime extendida y un ritmo narrativo fluido que permite apreciar la odisea de venganza de 'La Novia' interpretada por Uma Thurman.

Este fin de semana llega también a los cines 'Incontrolable' la exitosa película dirigida por Kirk Jones ganadora de tres premios de la Academia Británica del Cine y la Televisión (BAFTA). Basada en la inspiradora historia real de John Davidson, reconocido defensor y activista del síndrome de Tourette, 'Incontrolable (I Swear)' captura con sensibilidad y humor la vida de un hombre que transformó el estigma social en fuerza y visibilidad para una comunidad hasta entonces poco conocida.

La cineasta Júlia de Paz dirige 'La buena hija', un drama que explora las secuelas de la violencia de género y vicaria a través de Carmele, una adolescente de 12 años. Tras el divorcio destructivo de sus padres, la joven se muda con su madre y su abuela mientras lidia con la idealización de su padre y la difícil realidad de su comportamiento.

'No te olvidaré' está basada en el fenómeno literario de la autora de best seller Colleen Hoover que se convierte en una película sobre la maternidad, el perdón y el poder de amor para superar hasta el error más terrible. Vanessa Caswill dirige este drama romántico que protagonizan Maika Monroe, Tyriq Withers, Zoe Kosovic, Lauren Graham, Jennifer Robertson, Monika Myers, Hilary Jardine, Nicholas Duvernay, Maia Baraniecki y Anna Marie Lea.

Y basada en también en otro fenómeno literario, en esta ocasión el creado por Flor M. Salvador, llega 'Boulevard', que traslada a la gran pantalla la desgarradora historia de amor entre Hasley Weigel y Luke Howland. La cinta está dirigida a una generación que creció entre plataformas digitales y que ahora podrá ver una de las historias de romance adolescente más icónica de la última década. La película que dirige Sonia Méndez está protagonizada por Luis Zahera, Pepe Barroso, Esther Acebo, Eve Ryan, Najwa Khliwa, Mikel Niso, Sonia Méndez, Christian Checa, Mercedes Eizaga, Claudia Roset.

Bryan Fuller dirige 'Atrapando a un monstruo', una cinta con un reparto de lujo encabezado por Sigourney Weaver, Mads Mikkelsen, Sophie Sloan, Sheila Atim, David Dastmalchian y Rebecca Henderson. En la película, Aurora, una niña de 10 años, está convencida de que el monstruo que vive bajo su cama se ha comido a su familia. Cuando descubre que su vecino es un asesino a sueldo, decide contratarlo para cazar a la criatura. Para protegerla, el sicario tendrá que abrirse paso entre una oleada de matones liderados por Sigourney Weaver y asumir que, a veces, los monstruos existen de verdad.

El estreno de 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras' marca el regreso de Gore Verbinski a la gran pantalla con una propuesta de ciencia ficción cargada de adrenalina y humor ácido. La producción sigue a un hombre del futuro que debe reclutar a un ecléctico grupo de extraños en un café de Los Ángeles para salvar al mundo de una inteligencia artificial rebelde en una sola noche. El reparto incluye a Haley Lu Richardson, Michael Peña y Zazie Beetz bajo la dirección de Matthew Robinson.

COMEDIAS ESPAÑOLAS

Kira Miró, Carlos Santos, Salva Reina y Elia Galera protagonizan 'Solos', la nueva producción de Guillermo Ríos. Basada en la novela homónima de Paloma Bravo, esta comedia dramática se sumerge en las complejidades de la soledad contemporánea a través de un grupo de amigos que se enfrentan a sus sombras y secretos en una noche de catarsis. Un retrato generacional sincero y necesario que, entre el humor irónico y la vulnerabilidad, reivindica la amistad como el refugio definitivo frente al aislamiento del mundo moderno.

'A una isla de tí', de Alexis Morante, es una comedia que transcurre en los paisajes luminosos de Gran Canaria, para contar la historia de de Harry un chef británico con el corazón roto que, huyendo de su boda fallida, termina encontrando el amor de la forma más inesperada al enamorárse del padre de su mejor amiga. Con Jaime Zatarain, Toni Acosta y Julia Martínez, la película destaca por su tono vitalista y su capacidad para normalizar diversas formas de querer.