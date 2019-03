Koldo Serra dirige a Emma Suárez en el thriller '70 binladens': "Este género siempre ha sido propiedad de hombres"

Publicado 04/03/2019 17:56:06 CET

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Koldo Serra estrena este viernes 8 de marzo '70 binladens', un thriller que protagonizan las actrices Emma Suárez y Nathalie Poza con un "punto de vista inédito", según ha señalado este lunes el cineasta vasco.

"Este género siempre ha sido propiedad de personaje masculinos", ha señalado el cineasta durante una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha lamentado que desde el estreno de 'Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto', de Agustín Díaz Yanes, "no se ha vuelto a hacer un thriller con protagonistas femeninas".

Por ello, ha buscado una "vuelta de tuerca" para verlo "desde otro punto de vista" con dos mujeres "muy fuertes". "Esto aporta un punto de vista diferente", señala el director, quien está convencido de que la película no habría sido la misma con hombres.

'70 binladens' se centra en Raquel (Emma Suárez), una mujer desesperada cuya situación personal le ha llevado a una coyuntura en la que necesita 35.000 euros (conocidos coloquialmente como "70 binladens") en las próximas 24 horas, que conseguirá a través de un préstamo bancario. La irrupción de dos atracadores (Nathalie Poza y Hugo Silva) cuando está a punto de cerrar la transacción complicará su situación.

El director de las películas 'Bosque de Sombras' (2006) y 'Gernika' (2016) recurre en esta película a "píldoras de humor" para bajar la tensión de la trama. "Parece que los thrillers tienen que ser muy solemnes", ha indicado el cineasta, quien introdujo momentos de "distensión" que han resultado ser "más graciosos" de lo que él mismo pensaba.

Este thriller tampoco escapa a la idiosincrasia española: el fútbol lo paraliza todo, incluido el operativo policial, en el que todo el mundo está pendiente de un partido, y los propios rehenes intentan sacar tajada económica y personal de la mala experiencia, como una "picaresca 2.0", según ha reconocido el cineasta, quien dotó de cierto "costumbrismo" a la cinta.

A su juicio, el "error" en el cine es "intentar imitar" lo que no es local. "El público va a conectar más con algo que conoce y no por eso deja de ser universal", ha defendido Serra, quien está convencido de que "esta película se entiende en Corea, en China y en Nebraska". Incluso, cree que si se hubiera cambiado el partido del Athletic por la Super Bowl "habría funcionado exactamente igual".

EMMA SUÁREZ: "MADRE CORAJE"

La actriz Emma Suárez encontró "atractivo" que '70 binladens' estuviera protagonizada por mujeres, a lo que se sumó que se tratara de "dos personajes muy antagonistas". "Son dos mujeres que sin embargo necesitan llegar a acuerdos, porque entre nosotras las cosas no son tan complicadas, el problema viene cuando nos mezclamos", ha dicho la actriz, que da vida a "una madre coraje dispuesta a todo".

Suárez cree que la mujer va a tener más peso en el cine, tanto en puestos de responsabilidad como en el contenido de las historias, en las que también ve "historias con personajes femeninos maduros, de más de 40 años". "Hay consecuencias en todo lo que ha sucedido y está sucediendo", ha dicho.

Preguntada por la celebración del 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, la actriz ha afirmado que lo que más le preocupa es que las mujeres tengan "los mismos derechos y oportunidades", y menciona la "violencia de género" como uno de los temas que más le desasosiegan.

NATHALIE POZA y HUGO SILVA

Por su parte, la actriz ha alabado la capacidad de Serra de hacer "algo interesante" y que da "otra visión a la historia" a través de dos mujeres de más de 45 años, lo que le da "riqueza" y considera "necesario". "Está muy bien que un director de cine apueste sin miedo por arriesgar así y por jugar", ha señalado la actriz, para quien el resultado es "punki" y con "personalidad explosiva".

Esta película supera algunos de los requisitos del test de Bechdel, que evalúa si una película contiene los estándares mínimos para evitar la brecha de género: contiene al menos dos personajes femeninos --que en este caso son además protagonistas--, mantienen una conversación y en ella no hablan de hombres.

"Para mí, no hay nada que me ponga más nerviosa que mujeres que se juntan para hablar de hombres y no lo suelo practicar. El cine que me interesa es el cine de personas, que habla de la vida", ha apuntado la actriz.

Por su parte, Hugo Silva da vida a otro de los atracadores, un personaje "desequilibrado y con poca seguridad en sí mismo", que tienen una relación de "dependencia" tanto con el personaje de Poza, como con las drogas y "la propia vida".