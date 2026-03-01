Laia Ateca Font, Mejor Dirección de Arte en los Premios Goya 2026 por 'Sirat'

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Laia Ateca Font ha recibido este sábado el Premio Goya 2026 a la Mejor Dirección de Arte por su trabajo en la película 'Sirat'.

A este galardón también optaban Juan Pedro de Gaspar, por 'El cautivo'; Koldo Vallés, por 'La cena'; Pepe Domínguez del Olmo, por 'Los Tigres'; y Mikel Serrano, por 'Maspalomas'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).