Lexus, coche oficial del Festival de Venecia, celebra "el espíritu visionario y la innovación" del cine

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS)

Lexus, coche oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia, ha celebrado de nuevo compartir, durante la 79 edición de la Biennale, el "espíritu visionario", la innovación y el "deseo de proporcionar experiencias inolvidables" del séptimo arte.

El director de Lexus Italia, Maurizio Perinetti, ha afirmado que, un año más, la marca ha contribuido a hacer del festival "una experiencia verdaderamente memorable" y ha expresado su satisfacción por haber acompañado a "figuras tan respetadas y celebradas como Hugh Jackman, Catherine Deneuve y otros en la alfombra roja".

"Compartimos con el cine la capacidad y el deseo de transportar a las personas, gracias a un espíritu visionario, la innovación tecnológica constante y el deseo de proporcionar emociones inolvidables", ha declarado, según una nota de prensa difundida por Lexus.

Durante los once días que ha durado el evento --del 31 de agosto al 10 de septiembre--, los vehículos de Lexus han transportado a actores y actrices como Julianne Moore, Brad Pitt, Cate Blanchett, Timothée Chalamet y Harry Styles.

La compañía de automoción, que lleva seis años consecutivos como coche oficial del Festival de Venecia, ha explicado que de esta manera reafirma su objetivo con el mundo del cine, ofreciendo "experiencias únicas, sorprendentes y memorables", y recalca su vínculo con Venecia, una ciudad con la que ha dicho compartir "valores y sostenibilidad".

DEBUT PÚBLICO DEL LEXUS RX

El escenario del festival, el Palazzo del Cinema en el Lido de Venecia, sirvió para mostrar modelos de la gama Lexus Electrified como el SUV 100% eléctrico UX 300e, la berlina ES o el híbrido enchufable NX. Además, el nuevo SUV premium Lexus RX hizo su debut público en Italia.

En la ceremonia celebrada el sábado pasado, el documental 'All the beauty and the bloodshed', dirigido por Laura Poitras, recibió el León de Oro del festival como mejor película.

El León de Plata - Gran Premio del Jurado fue para 'Saint Omer', de Alice Diop, mientras que Luca Guadagnino fue reconocido con el León de Plata como mejor director por 'Bones and all'.

Los galardones a mejor actriz y mejor actor correspondieron a Cate Blanchett por la película 'TÁR', de Todd Field, y Colin Farrell por 'Almas en pena de Inisherin', de Martin McDonagh, respectivamente, y McDonagh recibió también el premio a mejor guion.