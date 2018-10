Llega Smallfoot, una película que da un giro a leyenda del Yeti para "poner en duda todo lo que sabes"

Actualizado 09/10/2018 18:52:52 CET

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 11 de octubre llega a los cines Smallfoot, una película de animación que que voltea la leyenda del 'yeti' o 'El abominable hombre de las nieves' para relatar qué pasaría si fueran ellos quienes descubireran que los humanos existen. Un filme que en su versión en castellano cuenta con un elenco de voces encabezado por Javier Gutiérrez, Álvaro Morte, Berta Vázquez o el rapero El Chojin que subrayan como esta aventura invita a grandes y pequeños a huir de la coformidad para perder el miedo a preguntar y cuestionar lo establecido.

"La película es interesante para entender que todo lo que sabes, solamente crees que lo sabes", afirma en una entrevista a Europa Press El Chojín, quien pone voz a El guardian de las piedras, sobre las que están escritas unas leyes que la comunidad yeti no puede desobedecer. Berta Vázquez (Palmeras en la nieve) presta su voz a Meechee, la hija de El guardián y subraya que el conocimiento "hay que ponerlo en duda siempre" porque tal y como añade el rapero "la mayoría de las veces son solo creencias".

Smallfoot, dirigida por Karey Kirkpatrick, da una vuelta de tuerca al mito del hombre de las nieves relatando la historia de Migo, el único yeti que ha visto en persona un 'smallfoot', es decir, un ser humano. Este encuentro con lo desconocido, con lo que hasta ahora para ellos era solo un mito, pondrá patas arriba la apacible comunidad en la que vive al preguntarse qué otras cosas pueden existir más allá de su aislada aldea nevada.

El Chojín destaca de su personaje que "él no quiere cargar con el peso de la aldea, pero lo hace porque cree que es lo mejor para todos". "Es un sacrificio del gobernante en lugar de lo que estamos acostumbrados a ver que es a un gobernante que sacrifica al ciudadano", opina el artista.

No obstante, la joven Meechee, quien comanda un grupo de yetis creyentes en los smallfoot, no quiere seguir los pasos de su padre y junto a Migo, conseguirá la prueba irrefutable que acabará con el conformismo reinante en la comunidad de pies grandes. Vázquez describe a su personaje como "una yeti que no tiene miedo a desafiar las normas y a seguir su instinto para descubrir si hay algo más allá de lo que ella conoce".

SIN IDEAS PRECONCEBIDAS

Gwangi, a quien pone voz Álvaro Morte (El profesor de La casa de papel), es uno de los grandes apoyos de Migo y Meeche. Tal y como apunta el actor, es un yeti que "cree fervientemente en la existencia de los smallfoot" y también "que la unión y la cohesión del grupo les puede hacer triunfar". Esa "ilusión por cosas que, aunque no se puedan demostrar científicamente puedan existir, es algo que no deberíamos perder nunca", reflexiona Morte.

Ingrid García-Jonsson (Toro, Taxi a Gibraltar) es la encargada de poner voz a Kolka, un cerebrito científico, que estudia los escasos y minúsculos artefactos que ha ido recogiendo en secreto. A la actriz le gusta de su personaje su "mensaje discordante" respecto a lo establecido pero que da a conocer desde el diálogo. "Si tienes unos ideales la mejor manera de compartirlos es con un mensaje positivo", subraya la intérprete, "desde el amor probablemente consiga muchas más cosas que desde el odio".

Por su parte, Miquel Fernández (La Gran Familia Española) es la voz de Percy, el smallfoot que traba una bonita amistad con Migo. Percy es un reportero en horas bajas que está decidido a encontrar la exclusiva que le devolverá la fama. El actor destaca del periodista la "capacidad de transmutar que tiene" ya que "es una persona que piensa una cosa y pasa a entender como funcionan otras".