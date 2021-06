López-Rivera, Oscar al mejor maquillaje: "Con 8 años arriesgaba decepcionar a mis padres y maquillaba a las muñecas"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cántabro Sergio López-Rivera, ganador del Oscar al mejor maquillaje y peluquería en la 93ª edición los premios por su trabajo en 'La madre del blues', ha recordado que con ocho años su pasión por el arte "era tan grande que arriesgaba decepcionar" a sus padres.

"El Sergio de ocho años era un niño en un hogar tradicional, donde los niños jugaban al fútbol y las niñas con muñecas. Le robaba las muñecas a mis hermanas para darles 'makeover' (maquillaje), lo que significaba que tenía que arriesgar mi vida saltando por la ventana de una habitación a otra", ha señalado en una entrevista con PROA.

En este contexto, ha añadido que de niño tenía "tanto deseo" de maquillar que "arriesgaba" su vida física: "Si me caía de la ventana me partía la cabeza. Me acuerdo mucho de ese niño, hasta ahora no me he dado cuenta del héroe que es ese niño y de su pasión".

En su opinión, muchas veces los propios niños interiores "tienen más valentía que su versión adulta". "Los niños llegan al mundo ya hechos, ya son la persona que van a ser, vienen ya con un mensaje que dicen por dónde quieren ir y lo que se les da bien", ha explicado López-Rivera.

Por ello, el ganador del Oscar al mejor maquillaje y peluquería ha hecho hincapié en que los padres "deberían dejar que el niño o la niña fuera partícipe de esas decisiones". "Si ves que el niño tira por algo que le hace verdaderamente feliz, ahí hay un camino que le puede llevar a su felicidad y a hacer lo que le gusta y por lo que tienen pasión verdadera", ha apostillado.

"Por eso pienso en el Sergio de los ocho años, que no tenía nadie a quien seguir, en televisión solo estaban Raphael y Miguel Bosé", ha apuntado López-Rivera, destacando la importancia de "fomentar la creatividad" y dejar decidir al niño "aunque quizás no llegue a nada".

Para el ganador del Oscar, el éxito "es poder vivir una vida auténtica" y levantarse "todas las mañanas siendo feliz". "Sigo dándole valor a las cosas que realmente tienen valor en mi día a día. Lo que he conseguido hacer es difícil de conseguir y de mantener si dejas que el ego lo destruya", ha comentado.

Al ser preguntado por la influencia de las redes sociales en el mundo del cine, López-Rivera ha afirmado que "están apareciendo oportunidades que no surgían antes, están introduciendo a un montón de artistas que no hubieran tenido plataforma de ninguna otra manera". "Con las redes sociales se ha hecho posible que cada persona se pueda crear su propio universo en el que tú eres la estrella", ha dicho.

Por último, López-Rivera ha comparado la sensación de ganar un Oscar con la mañana de Reyes Magos: "Multiplica eso por 100 y quizás te acerques un poco a lo que significa esto. Es algo extraordinario haber sido reconocido por tu trabajo y en particular por este trabajo que fue un diseño creativo tan incómodo. Tener esa estatuilla en mi casa es todo".