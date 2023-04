Louis Garrel estrena 'El inocente': "La generación de nuestros padres no tenía más razones para ser optimista"

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actor y director francés Louis Garrel, quien estrena en España la película 'El inocente', ha asegurado que no cree que la generación anterior a la suya haya "tenido más razones de ser optimistas". "No soy historiador, pero es poco probable que eso fuera así", ha señalado en una entrevista con Europa Press el realizador.

Garrel, protagonista también de esta cinta junto a la actriz Noémie Merlant, considera que 'El inocente' sirve de reflejo de "enfrentamiento entre dos generaciones". Por un lado, una madre que se enamora de un exconvicto y por otro el hijo que trata de sabotear su relación.

"Es la historia de una madre que no quería renunciar a su alegría infantil, aunque tenga 60 años y de cómo el hijo lo contempla como una locura. Pero no es locura, son ganas de vivir", ha señalado el hijo de Philippe Garrel, quien además reconoce que este trabajo tiene algo de autobiográfico.

"Me fijé un poco en lo que hacía mi madre en su trabajo a través de talleres en la cárcel. Gracias a eso conocí a mucha gente que salía de prisión y, de esta manera, casi puedo decir que de niño la cárcel era un sitio al que iba siempre mi madre y volvía de ella con gente", ha contado con humor.

Precisamente es a través de la comedia la manera en la que Garrel ha decidido abordar sus trabajos, reconociendo que es partidario de un cine más liviano. "La gente a menudo me pregunta eso en relación al humor, pero es que a mí me parece una forma de distanciarse de algo dramático", ha señalado.

"Excepto películas que sean muy profundas y muy poéticas y esa sea la línea a seguir, si no hay humor en una cinta me falta algo: como si faltase un color en el cuadro. El humor permite al espectador respirar", ha defendido el cineasta, quien presentó este trabajo durante su paso por el Festival de San Sebastián.

Garrel fue el último intérprete que dio vida en la gran pantalla a Jean Luc-Godard en la película 'Mal genio', antes de la muerte del mítico cineasta. "Ya no está Godard, no está Carrere, Woody Allen ha anunciado que se va a retirar...Esto está suponiendo la muerte de una manera de hacer cine y no sé si es una presión añadida para los nuevos realizadores", ha admitido.

"Godard tenía una inmensa inteligencia y también una forma de hacer cine que sabía conectar con el público. Parece como si hubiera inventado el cine, al menos el cine moderno. Y dado que era el inventor, podía a veces ser frívolo, porque él garantizaba lo sagrado", ha apuntado.

HOLLYWOOD, ¿EL SUEÑO AMERICANO?

Garrel reconoce que Hollywood ya "no es lo que era antes, al menos el sueño que uno quiere tener". "Antes todos querían estar allí en Hollywood. Pero ahora creo que se prefiere permanecer en un cine más independiente o rodar en Nueva York, que es más simpático que Hollywood", ha defendido.

"Es un diálogo también entre la gran industria, el gran cine americano y la libertad supuesta que tenemos en Europa. Incluso los cineastas americanos tienen envidia de la situación de los europeos y los europeos de los americanos, porque piensan en todos los grandes actores que tiene Hollywood", ha concluido.