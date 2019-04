Lucy Hale y Lucas Till protagonizarán Son of the South, la nueva película que produce Spike Lee

Actualizado 16/04/2019 11:16:17 CET

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Lucy Hale y Lucas Till estarán en Son of the South, la nueva película sobre derechos civiles que produce Spike Lee. La cinta está basada en la autobiografía de Bob Zellner, 'The Wrong Side of Murder Creek: A White Southerner in the Freedom Movement'.

Según informa Variety, los actores serán los protagonistas de la nueva película que produce Lee y dirige Barry Alexander Brown (Lonely in America), montador encargado de Infiltrados en el KKKlan. Mientras que Till encarnará al propio Zellner, Hale dará vida a Carol Ann, amiga de la universidad de Zellner. Completan el reparto Lex Scott Davis, Virginia Durr, Cedric the Entertainer, Sharonne Lanier, Brian Dennehy y Chaka Forman.

Till ha participado en X-Men: Primera generación, X-Men: Días del futuro pasado y X-Men: Apocalipsis encarnando a Havok, además de interpretar a MacGyver en el 'reboot' de la clásica serie que comenzó en 2016. Por su parte, Hale ha formado parte de producciones como Verdad o reto, pero es especialmente conocida por interpretar a Aria Montgomery en la serie Pequeñas mentirosas.

La autobiografía de Zellner narra su historia como nativo de Alabama y nieto de un miembro del Ku Klux Klan que se ve arrastrado a la lucha por los movimientos civiles de 1961. La película ya ha comenzado su rodaje en Montgomery, donde ocurrieron la mayoría de los hechos.

Son of the South está producida por Colin Bates, Eve Pomerance, Bill Black, Stan Erdreich y River Bend Pictures. Spike Lee es productor ejecutivo de la cinta, en la que también participa como guionista. La película supone una nueva colaboración entre Lee y Brown, que comenzaron a trabajar juntos en 1986 con Nola Darling, tras Infiltrados en el KKKlan.