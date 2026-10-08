Luis Zahera e Inma Cuesta afirman que "todos" los políticos le han dado la espalda a los jóvenes con la vivienda

El actor Luis Zahera posa en el photocall por la película ‘Leones en invierno’, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor Luis Zahera y la actriz Inma Cuesta han coincidido en asegurar que "todos" los políticos y partidos le han dado la espalda a los jóvenes en materia de vivienda.

"Sí, lo creo firmemente", ha dicho Zahera al ser preguntado en una entrevista por Europa Press. "Se ha dado la espalda a todo el mundo, todos los partidos. O se ponen todos de acuerdo o no sé hacia dónde vamos a ir", ha añadido Cuesta.

Además, Zahera ha recordado a Maricamen Abascal, fallecida este 7 de octubre convertida en símbolo de la lucha por la vivienda catorce días después de ser desahuciada a los 87 años de la casa en Retiro en la que había vivido durante 70 años.

"Era de los que pensaba que la juventud... Ostras, qué inmovilismo, como que solo miran el móvil. Y me esperanzó mucho --evidentemente no tomarse la justicia por su mano-- esta movilización que hay a raíz (...) de que ayer falleció Maricarmen. Toda esta ola es esperanzadora pero sinceramente mis tiempos eran mucho más cómodos, más fáciles que los vuestros", ha dicho el actor.

En ese sentido, Cuesta ha recordado que cuando ella llegó a Madrid con 22 años pudo estudiar y compartir piso gracias a una beca, pero ha añadido que hoy no podría hacer eso. "Ahora pienso si tuviera que venirme no podría, no podría alquilar un piso", ha reconocido.

Ambos actores protagonizan 'Leones en invierno', un 'thriller' dirigido por Albert Pintó que narra cómo un policía infiltrado atropella a una joven y se da a la fuga. Así, el padre de ella, interpretado por Zahera, decide investigar lo sucedido por su cuenta para dar con el responsable, entrando en un torbellino de crimen organizado, corrupción policial y juegos de poder.

Precisamente, el actor ha reconocido que en su familia, un "matriarcado", no vio la violencia como herramienta para lidiar con la vida, por lo que le interesaba explorar un personaje que se siente obligado a utilizar esa agresividad.

"Tengo una idea de la violencia que viene de la masculinidad. Tengo 60 años y estudiaba en aquel colegio de los hermanos de La Salle que te daban unas bofetadas terroríficas; veías todos aquellos momentos de la Transición donde los antidisturbios perseguían a los universitarios y le daban palizas; los 'skinheads' con aquellas bombers y bates de béisbol. Lo que me interesó es ese manejo de la violencia, ese demonio que tenemos los hombres dentro, porque jamás lo vi del otro lado en la parte femenina de mi familia", ha detallado Zahera.

Por su parte, Cuesta ha agradecido que el actor se interese, sin sentirse interpelado, precisamente por ese retrato que se hace de una violencia que "normalmente" ejerce su género.

"Lo has dicho ya en varias ocasiones que normalmente los que ejercen la violencia son los hombres. Pero lo que me gusta es que como hombre no te sientas interpelado por eso que les pasa a muchos que de repente dicen 'no todos somos'. Pero que por norma general sois los que ejercen la violencia, es así. Y no pasa nada por decirlo", ha zanjado Cuesta.