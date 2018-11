Mackenzie Foy protagoniza 'El Cascanueces y los cuatro reinos':"Estar en una película Disney es un sueño hecho realidad"

Actualizado 31/10/2018 10:38:11 CET

LOS ÁNGELES, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras darse a conocer en la saga 'Crepúsculo', la joven actriz Mackenzie Foy ha seguido una meteórica carrera en Hollywood que la ha llevado ahora a protagonizar 'El Cascanueces y los cuatro reinos' ('The Nutcracker and the Four Realms'), la versión cinematográfica que ha llevado a cabo Disney del cuento clásico y el inolvidable ballet de Tchaikovski, donde Clara (Foy), la heroína de la historia, se adentrará en un mundo de fantasía poblado por seres extraordinarios para vivir una mágica aventura.

Esta película debe ser un sueño hecho realidad para ti, ¿no?

¡Claro! Soy una gran fan de Disney, así que ha sido algo muy emocionante poder estar en una de sus películas. Y lo he disfrutado mucho.

¿Cómo sucedió?

Mi agente me llamó y me dijo que tenía la posibilidad de hacer pruebas para una película de Disney dando vida a una chica con acento inglés, lo que de inmediato captó mi atención. Así que pasé por todo el proceso de selección, a medida que iba aprendiendo más acerca del personaje y la historia. Fue una experiencia inolvidable, culminada con la oportunidad de dar vida a Clara en pantalla en este mudo tan increíble de fantasía.

Todo empieza cuando en Navidad tu personaje, que está lidiando como puede con la pérdida de su madre, descubre que le ha dejado algo especial.

En efecto, su madre le deja un regalo misterioso que necesita de una llave especial para ser abierto, lo que lanzará a Clara a una aventura para encontrarla.

Morgan Freeman da vida al hombre que te lanza a esta gran aventura.

Fue muy divertido rodar esas escenas con él y formar parte de ese mundo de la era Victoriana

Y luego te adentras en el mundo mágico de los cuatro reinos, encontrando una aliada en el Hada de Azúcar, interpretada por Keira Knightley.

Sí, Clara queda fascinada de inmediato con el Hada de Azúcar. Y disfruté muchísimo trabajando con Keira, que es una persona fantástica. La verdad es que tuvimos una gran relación.

¿Qué nos puedas contar acerca de la experiencia de estar en esos decorados fastuosos, con el vestuario y toda la magia de un rodaje así?

Que fue increíble, porque la atención que prestaron a cada detalle fue realmente extraordinario. Y todo estaba ahí delante de ti y era palpable: los sets, los vestidos...

Hablando de Clara, tu personaje, ¿qué te gusta de ella?

Me gusta que es una aventurera que va descubriendo cosas de sí misma a medida que la historia avanza.

Mirando hacia atrás, ahora que la película está terminada, ¿qué recuerdo guardas?

El hecho de haber formado parte de algo muy especial, porque todo el mundo fue tan amable, hasta el punto de que nos convertimos en una especia de familia. Tengo preciosos recuerdos de 'El Cascanueces y los cuatro reinos'.