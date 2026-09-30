Marcelo Martinessi presenta 'Narciso', cinta candidata a los Oscar por Paraguay con "paralelismos" con 'La Bola Negra'

Archivo - El director Marcelo Martinessi. - FESTIVAL DE CINE DE HUELVA. - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta paraguayo Marcelo Martinessi presenta este viernes en los cines españoles 'Narciso', una película que representa a Paraguay en la carrera hacia los Oscar de 2027 y que, según ha reconocido el propio director, guarda "paralelismos" con 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Ambas cintas abordan, desde contextos históricos diferentes, la memoria, el deseo y la represión, aunque el paralelismo tiene además un vínculo directo: la actriz Mona Martínez forma parte del reparto de las dos producciones.

"Mucha gente me ha hablado de los paralelismos, más allá de la participación en ambas películas de Mona Martínez. 'Narciso' también ha agitado bastante la sociedad en Paraguay cuando se estrenó en abril y puso sobre la mesa la memoria, las conquistas y derechos con las nuevas generaciones", ha explicado Martinessi en una entrevista con Europa Press.

El director considera que la historia ambientada en el Paraguay de finales de los años 50, durante los primeros años de la dictadura de Alfredo Stroessner, ha conectado con el público juvenil. La cinta parte de hechos reales relacionados con el asesinato de Bernardo Aranda, pero Martinessi insiste en que no pretendía realizar una reconstrucción periodística del caso.

"No hacemos una película histórica porque queremos acercarnos solamente a un hecho sucedido en el pasado, sino que tratamos a partir de la memoria poder también construir futuro, poder hablar del presente, poder reflexionar acerca de lo que nos está pasando", señala.

En este sentido, el cineasta pone el foco no solo en las figuras dictatoriales, sino en el tejido social que permite la construcción de los proyectos autoritarios. "Tratamos de ver qué hay en el tejido social que ayuda a la construcción de estos proyectos autoritarios", explica Martinessi, que considera que una de las claves de la película está en la utilización de la moral como instrumento de control.

"Siempre levantan la bandera de la moral como acusando de que aquello nuevo que viene, lo hace para transformar los valores de familia, de tradición", afirma, para definirlo como una "bandera de la doble moral".

El deseo y su represión ocupan también un lugar central en 'Narciso'. Martinessi ha optado por mantener cierta distancia respecto al personaje que da título a la película, al que considera necesario preservar como una figura "un poco inaprensible", con algo de "ese mito". "Más que acercarnos a Narciso, nos acercamos al deseo", explica el director, que habla de una sociedad marcada por la represión y el pudor a la hora de expresar ese deseo.

La película, que compitió en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián, también utiliza la radio y el radioteatro 'Drácula' como elementos narrativos. "Drácula no es una historia paralela, Drácula es transversal a todo lo que viene pasando y es como el gran narrador de la película", apunta Martinessi, que utiliza este recurso para introducir el terror y reflejar cómo la radio se convierte en un territorio de disputa.

El director encuentra precisamente en la posibilidad de dialogar con el presente una de las razones para recuperar esta historia. Aunque Paraguay ya no vive bajo una dictadura, Martinessi advierte de que "cada generación debe volver a pelear" por conservar las libertades y derechos conquistados.

"Hay un montón de países de nuestra región en donde todo lo que se fue conquistando en las últimas décadas o en los últimos años vuelve a estar en riesgo cuando hay procesos políticos que apuntan a actitudes autoritarias", sostiene.

Martinessi afronta el recorrido internacional de la película como representante de Paraguay en los Oscar y posiblemente en los Goya, una circunstancia que, según explica, no vive como una responsabilidad añadida. "El espacio de los Oscar y el espacio de los Goya son espacios sumamente prestigiosos para cualquier cineasta porque nos dan siempre una puerta y nos ponen en un lugar en el que la película genera también mayor interés", concluye.