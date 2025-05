Mark Strong protagoniza la temporada 2 de Nine Perfect Strangers: "La química con Nicole Kidman era esencial y funcionó"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS - Raquel Laguna) -

Después del éxito de la primera temporada, 'Nine Perfect Strangers' vuelve con más intensidad, caos emocional y paisajes de ensueño. La segunda entrega de la aclamada serie protagonizada por Nicole Kidman se estrena este jueves 22 de mayo en Prime Video.

La actriz australiana retoma el papel de Masha Dmitrichenko, la enigmática y poco ortodoxa guía espiritual, en una temporada que se traslada de California a localizaciones impresionantes en Alemania y Austria. Esta vez, Masha reunirá a un nuevo grupo de huéspedes con sus propios traumas y secretos, todos buscando sanar... o al menos sobrevivir emocionalmente a esta experiencia transformadora.

Entre las nuevas incorporaciones al reparto de la serie destaca el actor Mark Strong, quien interpreta a David, un personaje complejo que llega al retiro con una pesada carga emocional. "Disfruté muchísimo la primera temporada, así que eso siempre es un plus cuando sabes que vas a formar parte de algo que ya te gustaba", manifestó el actor británico durante una entrevista concedida a Europa Press. "Me encantó mi personaje porque es complicado, justo lo que siempre buscas cuando tratas de encontrar una escena interesante que interpretar".

Strong también se refirió a su reencuentro con Nicole Kidman, con quien trabajó en la película 'No confíes en nadie', escrita y dirigida por Rowan Joffé. "A Nicole ya la conocía, habíamos trabajado juntos antes. Cuando llegué al set de rodaje, sabía que la química era esencial, pero como ya nos conocíamos, funcionó muy bien", dijo.

Henry Golding ('Crazy Rich Asians') da vida a Peter, el hijo de David. Su dinámica es una de las más tensas de la temporada. "Para ser honesto, Peter es un idiota bastante adorable", dice Golding sobre su personaje. "Es como un cachorro que necesita tener una conexión emocional... Todo eso nace de la relación rota con su padre, y por eso ha invitado a David, para intentar arreglar las cosas con Masha, o eso cree él", cuenta.

En medio de las confrontaciones emocionales, el humor también está muy presente en esta segunda temporada. Christine Baranski aporta un toque de sofisticación y descaro con el personaje de Victoria, una mujer que llega al retiro con la intención de disfrutar, no de sufrir. "Me identifico con ella de muchas formas. He criado a dos hijas, así que entiendo perfectamente cómo es esa relación y lo difícil que puede ser si no hay comunicación", explica Baranski. "Pero me encanta que llega para pasarlo bien, tomar champán, disfrutar del spa, con su novio... y no ve problema alguno".

CAOS Y DESENFRENO

Murray Bartlett, conocido por su trabajo en 'The White Lotus', interpreta a Brian, un hombre que lidia con una profunda ira interior. "Lo que me gusta de Brian es que puedo interpretarlo, tratando de enmascarar lo que siente en su interior, y luego puedo liberar eso que lleva dentro", confiesa. "Explorar la vulnerabilidad que conlleva intentar superar esos problemas fue todo un reto".

Por su parte, la actriz Annie Murphy asegura que el público puede esperar de todo. "Esta temporada comienza de una forma salvaje y caótica, y no para de superarse a sí misma a medida que avanza... Creo que la gente puede esperar un escapismo increíble y un entretenimiento caótico y desenfrenado".

En la segunda temporada de 'Nine Perfect Strangers', nueve desconocidos conectados de un modo que nunca hubieran imaginado son invitados por la misteriosa gurú Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) a participar en un retiro de bienestar transformacional en los Alpes austriacos. A lo largo de una semana, Masha los lleva al borde del abismo. ¿Lo lograrán? ¿Lo conseguirá ella? Masha está dispuesta a intentar cualquier cosa con tal de curar a todos los implicados, incluida ella misma.

Los actores Lena Olin, Lucas Englander, King Princess, Dolly de Leon, Maisie Richardson- Sellers y Aras Aydin completan el reparto de la segunda temporada.