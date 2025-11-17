Marta Fernández-Muro, Premio Feroz de Honor 2026

Archivo - La actriz Marta Fernández Muro posa en la alfombra roja previa a la gala de la 37 edición de los Premios Goya, en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES, a 11 de febrero de 2023, en Sevilla, Andalucía (España). La Academia celebra la calid - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha otorgado el Premio Feroz de Honor 2026 a la intérprete madrileña Marta Fernández-Muro, que recogerá la estatuilla en la decimotercera gala de estos galardones el sábado 24 de enero en Pontevedra.

"Experta robaescenas y rostro imprescindible del cine español de los ochenta, la AICE ha concedido su premio honorífico a una actriz con una profundidad en sus trabajos que va mucho más allá de los papeles cómicos que le dieron una gran popularidad", detalla la AICE en un comunicado.

La actriz ha sido la madre de Raúl Cimas en la serie 'Poquita Fe', y lleva casi cuarenta años de carrera, en la que no solo ha sido actriz de cine, teatro y televisión. También es empresaria, escritora y fue bailarina de danza clásica en sus comienzos.

En los años 60, fue una de las fans que acudió a la plaza de toros de Las Ventas a ver el concierto de los Beatles en Madrid. El NO-DO franquista eligió su rostro como ejemplo de la juventud "rarita y enloquecida" que esperaba a los británicos en el aeropuerto de Barajas.

Fue un amigo de su hermana Teresa, Ricardo Franco, el primero que le dio un papel en el cine; ella había empezado a estudiar teatro tras ver un anuncio en el periódico sobre una escuela en la que había, sobre todo, alumnos y profesores argentinos. A su maestro de aquella época, Martín Adjemián, le debe Marta la convicción de que "realmente servía para algo".

"Una actriz en constante aprendizaje que no quiso dejarse llevar por lo fácil. Harta de interpretar monjas -tuvo la desgracia de hacer muy bien su primer papel en 'Los restos del naufragio' (1978), con Fernando Fernán-Gómez y Ángela Molina- y criadas dulces, inocentes, a veces tontorronas, se fue a Nueva York donde aprendió con maestras muy de pie a tierra: Uta Hagen y Geraldin Page", explica la entidad.

Ha trabajado con directores como Mario Camus, Pedro Almodóvar, Fernando Colomo, José Luis Garci o Álex de la Iglesia. Y también con Iván Zulueta, en 'Arrebato', que tanto la hilvana a los premios Feroz que hoy le conceden su galardón más grande, el premio de Honor.

Su nombre atraviesa las últimas décadas del cine, el teatro y la televisión española -desde 'Cajón desastre' a 'Farmacia de guardia', 'Periodistas', y más recientemente en 'Seis hermanas', 'Supernormal' y 'Sin gluten'. En 2009 publicó su primer libro de relatos 'Niñas malas'; 'Azogadas' dos años después; y en 2021 su primera novela 'La cabeza a pájaros'.

Marta Fernández-Muro se une así a la lista de los ilustres galardonados con el premio honorífico, en la que figuran intérpretes como Mónica Randall, Victoria Abril, Julia y Emilio Gutiérrez Caba, Verónica Forqué, Rosa María Sardà y José Sacristán; y directores y directoras como Pedro Almodóvar, Cecilia Bartolomé, Chicho Ibáñez Serrador, José Luis Cuerda, Carlos Saura y Jaime Chávarri.