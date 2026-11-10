Marta Hazas protagoniza 'Hechos probados' y alerta de la IA: "Somos idiotas porque le damos sitio en labores creativas"

Archivo - Marta Hazas en 'La Revuelta' - 'LA REVUELTA'/ TVE - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Marta Hazas ha alertado de que la inteligencia artificial puede acabar con numerosos puestos de trabajo y ha criticado que se esté utilizando para sustituir tareas creativas en lugar de aplicarla a ámbitos como la medicina o las labores domésticas.

"Somos idiotas, en vez de intentar aplicar esta herramienta en medicina, en cosas como hacer las labores de la casa, de cosas que den pereza, le estamos dando sitio en labores creativas, que eso me parece terrible por todo lo que lleva asociado a derechos de imagen o de autor", ha afirmado la actriz en una entrevista con Europa Press, con motivo de la película 'Hechos Probados', que protagoniza junto a Amaia Salamanca, y que se estrena en cines el próximo 20 de noviembre.

Hazas ha advertido de que el desarrollo de esta tecnología avanza "mucho más deprisa" que las leyes y ha expresado su preocupación tanto por los posibles delitos relacionados con el uso de imágenes ajenas con fines pornográficos como por sus consecuencias para el empleo. "Hay muchos trabajos que van a desaparecer", ha señalado, al tiempo que ha cuestionado la falta de regulación en las redes sociales y ha defendido que debería haber una identificación detrás de cada usuario.

Por su parte, Amaia Salamanca ha coincidido en la preocupación por el alcance de esta tecnología, especialmente en el ámbito educativo. La intérprete ha advertido de que los adolescentes recurren a la inteligencia artificial para hacer sus deberes mientras los profesores también la utilizan para corregirlos, en un "círculo vicioso" que, a su juicio, refleja la falta de preparación de los adultos para afrontar esta transformación.

"Yo siento que no estoy preparada para saber educar dentro de estas cosas. Se nos va de las manos porque nosotros mismos como adultos todavía no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar. Además, ya vemos a grandes directivos de empresas de inteligencia artificial que ellos mismos están asustados de la magnitud a la que está llegando", ha manifestado.

La actriz también ha puesto el foco en los derechos de imagen y de autor, así como en la dificultad de distinguir los contenidos reales de los generados artificialmente. "Yo creo que ahora todos esos vídeos que podemos ver van a ser considerados como falsos hasta que no se demuestre lo contrario", ha apuntado Amaia Salamanca, al considerar que la inteligencia artificial puede influir en la percepción de la realidad y en la manera en que la sociedad recibe la información.

LA SEXUALIZACIÓN EN EL CUERPO FEMENINO

En 'Hechos Probados' también aparece la actriz Elena Furiase, que también ha alertado del uso de la IA, aunque en su caso para manipular imágenes de mujeres y colocarlas en situaciones de contenido sexual sin su consentimiento, una práctica que considera una forma de "suplantación de identidad".

"¿Cómo es posible que pongan a una mujer con un bikini en la que el triángulo es más pequeño que un botón, en una postura sugerente y que no pase nada? Para mi eso es suplantación de identidad", ha señalado la intérprete.

Furiase ha reconocido que este tipo de prácticas le asustan, aunque ha diferenciado entre las posibilidades positivas de esta tecnología y los peligros derivados de su utilización. "Hay cosas de la IA que me parecen maravillosas, que son eficaces, que te ahorran tiempo, que te ayudan, pero no hay que fiarse del todo porque muchas veces también se equivocan", ha explicado.

En este sentido, ha advertido también de los riesgos de las llamadas telefónicas que reproducen mediante inteligencia artificial la voz de un familiar o una persona cercana para hacerse pasar por ella. "Es una herramienta fabulosa, pero hay que tener mucho cuidado", ha subrayado, antes de expresar su deseo de que estos comportamientos tengan consecuencias legales.

"Espero que eso ya haya cambiado y que ya la Justicia esté yendo más rápida que la inteligencia artificial y realmente eso se haya penalizado porque entonces, ¿dónde está el límite?", ha planteado.

DOS HERMANAS Y DOS FORMAS DE ENTENDER EL ÉXITO

'Hechos Probados' aborda precisamente algunos de los desafíos que plantea la tecnología en el ámbito jurídico, aunque su historia se articula alrededor de los conflictos familiares y las relaciones entre dos hermanas, protagonizadas por Amaia Salamanca y Marta Hazas.

Delia, el personaje de Salamanca, antepone el éxito y ganar los juicios a cualquier otra consideración, mientras que Inés, interpretada por Hazas, cree que "las personas están por encima de los casos".

Salamanca ha explicado que su personaje está acostumbrado a tratar a los demás como números y a utilizar cualquier estrategia para imponerse en los tribunales, hasta que un accidente de tráfico y sus consecuencias la obligan a replantearse sus prioridades. En cambio, el personaje de Marta Hazas ha descrito a Inés como una mujer empática, aunque ha reconocido que esa cualidad también puede llevarla a victimizarse y a evitar asumir sus propios errores.

"EL TÉRMINO EMPODERADA YA ESTÁ UN POCO MANIDO"

Por otro lado, ambas intérpretes han cuestionado los modelos de éxito asociados a las mujeres. Salamanca ha señalado que recibe con frecuencia propuestas de personajes femeninos que parecen capaces de llegar a todo y hacerlo todo bien, una imagen que considera irreal. "Si no llegas a todo, no pasa absolutamente nada", ha defendido, antes de reivindicar la necesidad de buscar la felicidad sin vivir en una competición constante.

"A mí me llegan bastantes personajes de mujer empoderada, que llega a todo, que todo le sale bien y que es perfecta. Encima va con tacones por la vida, que es como 'venga, sí, genial. O sea, llega a todo y encima en tacón'. Creo que el término empoderada ya está un poco manido, tú tienes que sentirte bien contigo misma, dar lo mejor de ti misma, y si no llegas a todo, no pasa absolutamente nada", ha recalcado.

En la misma línea, Hazas ha rechazado que las mujeres deban adoptar una actitud especialmente dura para conseguir autoridad en profesiones tradicionalmente masculinizadas. "Creo que eso es un estereotipo también que lo estamos dejando atrás", ha afirmado, y ha apostado por la educación y por seguir ofreciendo referentes femeninos a las niñas.