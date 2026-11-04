Maruja Torres, Premio Feroz de Honor 2027: "Es, como el propio cine, adrenalina para seguir en pie"

Maruja Torres Y Montero Glez, Este Sábado En 'Página Dos' - Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha otorgado el Premio Feroz de Honor 2027 a la periodista y escritora Maruja Torres, que recogerá la estatuilla en la decimocuarta gala de estos galardones el sábado 23 de enero en Pontevedra.

"Un premio de honor a una mujer feroz (...) Torres, en efecto, como el propio cine, es adrenalina para seguir en pie. Lo de la felicidad, sin ánimo de corregir a nadie, es, de momento, algo exagerado", han expresado.

"Hacer cine --y no decimos nada que no haya dicho o pensado antes Godard--, no es más que una continuación de hacer crítica o, de manera más general, de sencillamente escribir sobre cine. O al revés incluso. Tanto el periodismo como el propio cine, y apurando cualquier otra forma de expresión comprometida con el mundo, no es nada más que una toma de postura; una toma de postura ética y política", ha expresado en un comunicado el comité Organizador de los Feroz.

Precisamente, han destacado esa faceta de Torres, periodista, escritora, novelista, cronista de guerras, guionista y, además, crítica. "Y, por ello, cineasta, antes que solo cinéfila", añade el comité.

"Ha hecho del cine su escudo, su morada, su razón y su manera de asomarse a la vida de los otros (nuestra vida), sea cual sea el medio o la forma elegida; es un premio a la profesión orgullosa de tenerla como referente. Pero, y sobre todo, es un premio coherente con un arte, el cine, y un oficio, el periodismo, cuyo sentido no es otro que dar sentido, así en general", ha zanjado la entidad.

De esta manera, Torres es la primera periodista que se une a la lista de los ilustres galardonados con el premio honorífico de la AICE, que hasta ahora se ha entregado a cineastas o actores como los intérpretes Marta Fernández-Muro, Mónica Randall, Victoria Abril, Julia y Emilio Gutiérrez Caba, Verónica Forqué, Rosa María Sardà y José Sacristán; directores como Pedro Almodóvar, Cecilia Bartolomé, Chicho Ibáñez Serrador, José Luis Cuerda, Carlos Saura y Jaime Chávarri.