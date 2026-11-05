1131407.1.260.149.20261105173250 McKenna Grace protagoniza 'Amanecer en la cosecha', un filme que "trata de inspirar a los jóvenes para que alcen la voz" - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo 20 de noviembre llega a los cines 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', adaptación del libro homónimo de Suzanne Collins. La película se sitúa 24 años antes de los acontecimientos de la tetralogía original protagonizada por Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, centrándose en el pasado de Haymitch y sus sangrientos Juegos del Hambre.

Teniendo en cuenta el carácter distópico de la saga, Mckenna Grace, que en 'Amanecer en la cosecha' da vida a Maysilee Donner, señala que se trata de "una llamada a la acción" y que "trata de inspirar a los jóvenes a que alcen la voz". "Un tema muy importante [en la película] es romper la máquina, y creo que lo que realmente significa es ser el cambio que quieres ver. No puedes quedarte esperando a que pase algo", ha reflexionado la actriz en una entrevista concedida a Europa Press.

La intérprete remarca además que "el cambio lleva tiempo". "Creo que hoy en día solemos ver los resultados de nuestras acciones muy rápidamente, o vemos todo al instante, o podemos encontrar cualquier cosa que queramos en Internet. Por eso, es difícil sentir... no sé, tener ese tipo de paciencia", indica.

Hablando de cómo en 'Amanecer en la cosecha' el sufrimiento de los tributos es convertido en espectáculo y ellos mismos, en personajes, los protagonistas del filme coinciden en que se puede caer en eso hoy en día con las redes sociales.

"En Internet solo ves las partes de la vida de la gente que quieren que veas, o ves fragmentos de cinco segundos que se han tergiversado hasta convertirlos en algo completamente diferente, y entonces cada uno decide quiénes son para ellos", expresa Grace, mientras que Joseph Zada, que en la película encarna al joven Haymitch Abernathy, añade que "es mucho más difícil que la gente sienta que puede ser ella misma en un mundo así". "Ves a mucha gente que acaba adoptando ciertos roles o, bueno, ya sabes, personalidades que no son las suyas", explica.

"EL 'FEED' SOLO TE MUESTRA LAS COSAS CON LAS QUE INTERACTÚAS"

En la cinta (y a lo largo de toda la saga) está presente también la manipulación mediática y cómo el Capitolio y aquellos que están en el poder controlan la narrativa, eligiendo qué historia contar y cómo. A este respecto, los intérpretes reflexionan sobre la dificultad de detectar qué es verdad actualmente y Grace apunta que quizá, más que manipulación, el problema está en cómo el 'feed' o página de inicio en redes sociales "solo te muestra las cosas con las que interactúas".

"Creo que eso también hace que sea mucho más fácil mantener tu propia opinión y evitar las conversaciones. Si tienes una diferencia de opinión, se convierte más en una pelea que en una conversación porque piensas: 'Bueno, esto es todo lo que veo', y me parece que eso es menos una narrativa manipulada, es simplemente lo que ves", expresa la actriz.

"Cuando se trata de recibir solo un tipo de información y defender lo que uno cree, siempre hay que hacerlo con amor y no oponerse a otras cosas con odio", opina Zada, valorando el peso de los gestos de amor, muy presentes en la película. "Creo que si, como personas, abordáramos cada conversación, discusión o debate con amor, entonces conseguiríamos mucho más, con un poco de suerte", expone.

La cinta vuelve a estar dirigida por Francis Lawrence (que ha estado al frente de todas las películas de la saga excepto la primera), con guion de Billy Ray. Junto a Zada (cuyo personaje es la versión joven del que encarnara Woody Harrelson en las anteriores entregas) y Grace, el reparto incluye a Elle Fanning, Kieran Culkin, Jesse Plemons, Ralph Fiennes y Maya Hawke. Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson también aparecen, retomando sus papeles de la tetralogía en un breve cameo.