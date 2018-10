Melissa Leo: El primer Fucking en 83 años de Oscar

Actualizado 28/02/2011 11:25:37 CET

LOS ANGELES, 28 Feb. (Reuters/EP) -

Era la gran favorita. Todas las quinielas la daban como vencedora. Pero a pesar de eso y de su ya dilatada trayectoria como profesional, Melissa Leo no pudo contener ni la emoción ni la lengua y al recoger el Oscar de manos de Kirk Douglas espetó un sonoro "fucking" que fue censurado por la cadena ABC.

"I watched Kate (Winslet) two years ago, it looked so fucking easy!" ("Vi a Kate hace dos años, parecía jodidamente fácil")", espetó Leo casi en estado éxtasis mientras dirigía al cielo su mirada perdida desde el escenario del Teatro Kodak. "Ups!!", dijo casi de forma simultánea la actriz, consciente de que se había ido de la lengua.

Y es que según los datos de la Academia, el de Leo es el primer 'fucking' que se escucha desde el atril de una gala de entrega de los Oscar.

Un dudoso honor por el que la actriz ya ha pedido oficialmente disculpas posteriormente. Aunque en todo caso, la cosa no fue para tanto porque la ABC, cadena que retransmite los Oscar, hizo valer una vez más el retardo para eliminar de su emisión el taco de la actriz.

Melissa Leo, ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto por 'The Fighter' recibió la estatuilla de manos del legendario actor Kirk Douglas. Asombrada, la actriz le dijo "¿me pellizcas?".

Leo encarnó en 'The Fighter' a Alice Ward, la madre de dos boxeadores de Nueva Inglaterra interpretados por Mark Wahlberg y Christian Bale, quien obtuvo el Oscar como Mejor Actor de Reparto. Esta era su segunda nominación al Oscar, la primera llegó en el 2009 como Mejor Actriz por el áspero drama 'Frozen River'.

Leo era considerada la favorita para el premio, gano el Globo de Oro, pero tenía grandes contrincantes en Amy Adams, también por 'The Fighter', y Helena Bonham-Carter por 'El discurso del Rey'. Las tres interpretaron a personajes de la vida real. Las otras actrices nominadas en la categoría eran la debutante adolescente Hailee Steinfeld por 'Valor de Ley' y la australiana Jacki Weaver por 'Animal Kingdom'.