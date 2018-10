'Un método peligroso': Freud y Jung 14 años en la cabeza de Cronemberg

Actualizado 25/11/2011 12:03:36 CET

LOS ANGELES, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Llega a las salas españolas 'Un método peligroso', uno de los proyectos más personales de David Cronemberg. No en vano, el director lleva 14 años intentando sacar adelante este proyecto basado en la novela de Christopher Hampton.

Y en ese enorme lapso de tiempo, en el que el cineasta canadiensee ha alumbrado cintas tan notables como 'Promesas del Este' o 'Una historia de violencia', muchas cosas fueron cambiado, incluidos los nombres de los actores que iban a dar vida a los personajes principales e incluso el título de la película.

Así, el papel protagonista de 'Un método peligroso' iba a ser para Julia Roberts, aunque los años han hecho que se lo quedara finalmente Keira Knightley. "Entregué el primer guión en 1997 y lo revisaron 20th Century y la productora de Julia Roberts", comentó el guionista, Christopher Hampton, a The Huffington Post.

Lo mismo pasó con el protagonista masculino. En un principio el elegido era Ralph Fiennes, pero finalmente su papel fue a parar a manos de Michael Fassbender, que es quien da vida al joven psiquiatra Carl Jung. "Lo de Ralph Fiennes es curioso porque en un principio había trabajado con él en Spider pero pasaron 14 años... y no pudo ser", revela Cronemberg.

También cambió el título. "Al principio la película se iba a llamar 'Sabina', pero a medida que iba pasando el tiempo nada llegaba a materializarse", prosiguió Hampton. "Pensé que era una pena porque habíamos hecho una gran labor de investigación".

Y es que, lo nuevo de David Cronemberg, cuenta una historia poco conocida. 'Un método peligroso' narra los días en que Simon Freud (Viggo Mortensen) sirvió de mentor a un joven psiquiatra, Carl Jung (Michael Fassbender), que intenta por medio de las ténicas descubiertas por el padre del psicoanálisis curar a una paciente, Sabina (Keira Knightley).

Durante aquellos años de pre producción en los que Julia Roberts iba a protagonizar el proyecto, la película iba a estar más centrada en el personaje de Sabina que en la relación entre los dos doctores. Como hoy en día reconoce Cronemberg: "por supuesto se debía a que la productora de Julia iba a financiar la película, por lo que se iba a convertir en un vehículo de lucimiento para ella".

PERSONAJES COMPLICADOS

'Un método peligroso' es ya la tercera película en la que Cronemberg cuenta con su actor fetiche, Viggo Mortensen, tras 'Una historia de violencia' y 'Promesas del Este'. A él se suman dos caras nuevas en las producciones del director de 'La Mosca': Michael Fassbender y Keira Knightley.

Aunque Cronemberg dice que el guión se basa en la relación entre ambos doctores, con Freud actuando como un "intimidador de Jung", también reconoce que "sin el personaje de Knightley no habría película". "Aunque la conocí la noche anterior a comenzar el rodaje ya me pareció una persona super preparada, no se trae su proceso al rodaje, viene con los deberes hechos", dijo Cronemberg.

Por su parte, Michael Fassbender, ha revelado que sentía "una sana presión por el papel", aunque, según dice, "eso está bien porque te saca de tu zona natural de confort".

En cuanto al reto de interpretar a Jung, "un personaje con un punto de locura", Fassbender dice que sí se le "pegó algo" aunque también lo achaca a haber rodado en pocos meses este papel y el del protagonista de 'Jane Eyre', un tipo "bipolar".

EL HUMOR DE FREUD

El tercer vérticie del triángulo es Viggo Mortensen, que repite por tercera vez con Cronemberg tras 'Promesas del Este' y 'Una historia de violencia'. Durante su visita a España, el actor se deshizo en elogios hacia uno de sus directores predilectos. "La gente tarda en darse cuenta de lo bueno que es su trabajo porque hay mucha sutileza en él", apuntó.

Sobre su personaje, el protagonista de 'El Señor de los Anillos' destacó el punto humorístico e irónico de Freud que si bien es cierto que "no cuenta chistes abiertamente", si tiene ese gran sentido de humor del psicoanalista. "Le gustaba la sátira, jugar con las palabras en un periodo de mucha censura y recurrir a la ironía a la hora de responder y de formular preguntas, y eso se muestra en esta película", sentenció.