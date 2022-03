Michael Bay dirige 'Ambulance - Plan de huída': "Ahora muchas de las películas que ganan en los Oscar no las ve nadie" - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo 13 de abril llega a los cines 'Ambulance - Plan de huída', la nueva película de Michael Bay. El director de la saga 'Transformers', 'Pearl Harbor' o 'Armageddon' regresa a la gran pantalla con un intenso thriller de atracos protagonizado por Yahya Abdul-Mateen II, Jake Gyllenhaal y Eiza González. Una película rodada en el centro de Los Ángeles durante el pico más alto de la pandemia que el director define como "una carta de amor al personal de emergencias" con la que no busca ni premios ni el reconocimiento de la crítica, sino entretener y mantener al público en vilo durante más de dos horas de frenéticas persecuciones, tiroteos y atronadoras explosiones.

"Los Oscar se han convertido en algo muy político. Antes solían ganar películas como 'Gladiator' y ahora muchas de las películas que ganan o están nominadas no las ve nadie, hacen muy, muy poca taquilla. Este año han incluido 'Dune', que sí es una película grande, pero esto no sucede a menudo", señala Bay durante su visita a Madrid en una entrevista concedida a Europa Press en la que, aunque insiste que él siempre ha hecho películas "no para ganar premios, sino para la gente, para entretener al público", recuerda que sus trabajos también han contado con nominaciones a los Oscar en aspectos técnicos, como el caso del primer 'Transformers'.

Precisamente, la exclusión en la retransmisión de la gala en directo de ocho de las categorías de las denominadas técnicas en esta edición de los Oscar ha generado mucha controversia entre numerosos gremios de Hollywood. Una decisión con la que tampoco parecen estar de acuerdo Yahya Abdul-Mateen II y Jake Gyllenhaal, los dos protagonistas del filme que acompañaron a Bay durante su visita a España. En este sentido, Gyllenhaal destacó que es muy importante que "nosotros, los que trabajamos delante de las cámaras, pongamos en valor el trabajo de todos aquellos que trabajan detrás de las cámaras".

"Creo que todos y cada uno de los departamentos que trabajan en un filme, especialmente sonido, montaje, maquillaje, diseño de producción... todos ellos hacen películas. Y yo hago películas, elijo las películas que quiero hacer, por, por ejemplo, el director de fotografía o el montador. Y sé que cuando trabajo con un gran director lo es porque sé a quien va a contratar en esos puestos", señala el actor de 'Brokeback Mountain' o 'Enemy'.

"RODAR CON MICHAEL BAY ES SALVAJE"

Una postura que secunda palabra por palabra Yahya Abdul-Mateen II que se deshace en elogios ante el director de 'Ambulance'. "Rodar con Michael Bay es una experiencia salvaje, extremadamente emocionante", asegura el actor de 'Matrix Resurrections' y 'Watchmen', que en la película interpreta al condecorado veterano Will Sharp, un hombre que, desesperado por conseguir dinero para pagar las facturas médicas de su esposa, le pide ayuda a su hermano adoptivo Danny (Gyllenhaal), un carismático delincuente profesional.

Este le hace una propuesta: participar en el mayor atraco a un banco de la historia de Los Ángeles y hacerse con un botín de 32 millones de dólares. Con la vida de su esposa en juego, Will accede pero el robo se tuerce y en su apresurada huida, cuando están cercados por la policía, los hermanos secuestran una ambulancia que transporta a un agente gravemente herido y a la paramédico de urgencias Cam Thompson (Eiza González).

Se desencadena entonces una vertiginosa e incansable persecución en la que Will y Danny deberán tomar arriesgadas decisiones a contrarreloj mientras la paramédico intenta, por todos los medios, salvar la vida de su paciente.

Ella, interpretada por Eiza González --ausente en esta gira promocional por estar rodando la serie 'El problema de los tres cuerpos', adaptación del best-seller de ciencia ficción del escritor chino Liu Cixin-- es el centro y "corazón" de la película. La verdadera heroína de esta historia de policías y ladrones que el propio Bay define como su "carta de amor" a los servicios de emergencia y al personal sanitario que tanto fue exigido durante estos años de pandemia y también a otros servidores públicos como policías o veteranos de guerra.

"Fueron muy importantes durante la pandemia y, si echamos un vistazo a todo lo que está pasando en el mundo, lo siguen siendo. Esa es la gente que salva vidas", dice Bay que subraya que tuvieron siempre a un paramédico en el set durante todo el rodaje supervisando que, desde el punto de vista médico, todo lo que se ve en la película fuera correcto. "También contamos con medio centenar de agentes reales del departamento de Policía de Los Ángeles en el rodaje, incluyendo francotiradores, para que todo fuera muy auténtico. Así que también es una carta de amor a todos aquellos que nos protegen", concluye.

