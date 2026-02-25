1063586.1.260.149.20260225173704 Michel Franco explora el amor tóxico y el drama de la inmigración en 'Dreams': "El cine es un ejercicio político" - EUROPA PRESS

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cineasta mexicano Michel Franco ('Después de Lucía', 'Nuevo Orden') explora la dependencia afectiva, las dinámicas de poder, la discriminación racial y las injusticias sistémicas que afectan a los migrantes en 'Dreams', un filme que no rehuye la etiqueta de "cine político" y que llegará a los cines en junio. Lo hace a través de la compleja relación entre una acaudalada filántropa estadounidense y un joven talento mexicano de la danza en un largometraje en el que Franco vuelve a dirigir a la ganadora del Oscar Jessica Chastain, que ahora en 'Dreams' comparte protagonismo con Isaac Hernández, el primer bailarín del American Ballet Theatre.

Así, desde lo íntimo y siempre poniendo el foco en la "escalada de toxicidad" de esa tan apasionada como asimétrica pareja, Franco aborda el fenómeno de la inmigración en Estados Unidos. Una realidad que, reconoce el cineasta, se ha recrudecido enormemente con las políticas agresivas de Donald Trump y el despliegue implacable del ICE.

"Es triste ver que allí las cosas han empeorado, porque eso significa que millones de mexicanos y de migrantes de todos lados viven con miedo constante en Estados Unidos", afirma el director en una entrevista concedida a Europa Press en la que lamenta que las autoridades se dediquen ahora a perseguir a "personas que lo único que hacen es ir a trabajar, gente honesta que aporta mucho al país".

El realizador recuerda que cuando escribió el guion de la cinta le decían que las deportaciones que se describían en la película no eran realistas pero, lamentablemente, la realidad ha superado ampliamente a la ficción. "Me da gusto que no me censuré. La autocensura es lo peor que puede haber en el cine, por eso yo soy productor y guionista de mis películas. Y entonces cuando la gente me decía que era exagerado lo que escribí, me atreví a filmarlo del mismo modo. Y también me da gusto que la película puede señalar esa tremenda injusticia que ahora se vive de manera mucho mayor", ha afirmado.

En este sentido, Franco ha reconocido que "es difícil saber" si hubiera cambiado algo del guion de 'Dreams' de haberlo escrito hoy, ya que "cada película es producto de donde uno está en lo personal y del estado de las cosas del mundo". "Lo que sí tengo claro es que mi interés estaba más en la relación de pareja en lo íntimo, en cómo escala la toxicidad en esa pareja", ha puntualizado.

MICHEL FRANCO: "EL CINE ES UN EJERCICIO POLÍTICO"

Asimismo, Franco se ha referido a la polémica surgida en la Berlinale por las declaraciones del cineasta Wim Wenders, presidente del jurado de la pasada edición, quien afirmó que "el cine debe mantenerse al margen de la política". "La verdad es que nunca le presto mucha atención a las conferencias de prensa, y la polémica me entristeció porque durante los 10 días de la Berlinale se hablaba de eso y no de las películas", ha lamentado.

No obstante, el director ha insistido en que "el cine es político, por supuesto, eso lo sabemos todos los directores, el cine es un espejo de la realidad y la trasciende en muchos sentidos".

"Cuando una película funciona y llega al gran público, afecta la manera en que la gente piensa. Entonces, claro que es un ejercicio político", ha recalcado. Por último, Franco ha asegurado que escribe y dirige sus películas "con total libertad" y que no cree "en la autocensura" ni permitiría "nunca que su cine se utilice como medio de propaganda".

Junto a Hernández y Chastain, con la que Franco ya trabajó en el drama familiar 'Memory' (2023), Rupert Friend, Marshall Bell, Jim Anderson o Tracy Todd completan el reparto del filme que se presentó mundialmente en la Sección Oficial del festival de Berlín del año pasado y que se estrena en España de la mano de Sideral el próximo 19 de junio.