Mike Leigh: "Me han llegado a decir '¿Qué hace un blanco haciendo una película sobre negros?'" - THE MEDIAPRO STUDIO

- El cineasta dirige 'Mi única familia', una alternativa contra los blockbusters: "Los jóvenes se piensan que son lo único que existe"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 28 de febrero llega a las salas de cine la nueva película de Mike Leigh, 'Mi única familia'. El cineasta relata en esta cinta la historia de Pansy (Marianne Jean-Baptiste), una mujer británica de origen caribeño que afronta su dolor viviendo en una constante confrontación con su entorno. El propio Leigh lamenta que, algunas personas, han llegado a cuestionar que se aproxime a una cultura distinta a la suya. "Yo hago películas sobre la gente", se defiende.

"He hecho muchas películas y obras de teatro fijándome en diferentes secciones de la sociedad. Y ahora, ya que he decidido volver a trabajar con Marianne Jean-Baptiste y Michele Austin, me pareció que era un buen momento para enfocarme específicamente en personajes británicos con orígenes caribeños, en sus familias y su pasado", comenta Leigh en una entrevista concedida a Europa Press en la que ahonda en sus motivaciones para abordar esta historia.

Sin embargo, hay quien no comprende que el cineasta británico de orígen judío se adentre en otras culturas para plasmar en pantalla sus inquietudes. "En algunos lugares, algunas personas me han llegado a decir cosas como: '¿Por qué un tipo blanco hace un filme sobre negros?' Básicamente, creo que eso es basura. No tengo tiempo para nada de eso, es insultante. Para mí es muy sencillo. Esto es una sección de la sociedad y, al final, yo hago películas sobre la gente", aseveró.

El cinesta destaca que encara cada película como "un viaje de descubrimiento" mientras desarrolla sus proyectos "de la misma manera que se escriben novelas, se esculpe o se hace música". "Descubro cómo son los personajes colaborando con los actores y trayendo cosas de gente real que conocen y de mis experiencias. Es un proceso orgánico de descubrimiento", explica el realizador de otros largometrajes como 'El secreto de Vera Drake' o 'Another Year'.

En 'Mi primera familia', Leigh, que escribe y dirige, explora la vida del personaje de Jean-Baptiste, con quien vuelve a colaborar tras 'Secretos y mentiras' (1996), cuya constante apatía acaba afectando a su familia y allegados. "Las personas son un producto de la sociedad que las produce. Una parte es de su ADN, otra de su crianza y otra de sus experiencias. Mis películas están ahí para ser entendidas y empatizadas de un modo real con personas reales", afirma el cineasta sobre el papel de la actriz.

BLOCKBUSTERS Y PREMIOS

En el panorama audiovisual contemporáneo, los filmes del británico se erigen como una alternativa frente a las grandes producciones que pueblan las carteleras de los cines multisalas. "Es una gran batalla. Los grandes blockbusters y las películas desproporcionadamente caras y elaboradas están acaparando el espacio. Por tanto, el peligro es que se está cultivando a una audiencia más joven que piensa que eso es todo lo que hay".

Leigh expone que un cine como el suyo, que "trata de personas reales investigando calmadamente la verdad sobre su existencia" puede llegar a resultar "extraño" a los jóvenes, un fenómeno que califica de "tragedia".

Nominada en los BAFTA 2025 a mejor película británica y mejor actriz, 'Mi única familia' se fue de la ceremonia con las manos vacías, llevándose Mickey Madison la estatuilla a la que optaba Jean-Baptiste, una decisión que, según el cineasta, puede estar "abierta a discusión" ya que "es difícil evaluar estas cosas". El ganador de la Palma de Oro de 1996 cree también que las elecciones que los académicos toman sobre a qué trabajo entregar los premios, "están distorsionadas por presiones y consideraciones comerciales".

"Lo único que me importa es que una película llegue al público. Eso es todo. No me importa los premios. Y cualquier cosa que pueda suceder que aumente la cantidad de personas que vean la película y la experimenten, es todo lo que importa. Bien sean las contribuciones de los periodistas o las nominaciones", añade el director.

La interpretación de Jean-Baptiste en 'Mi única familia' ha sido galardonada por el Círculo de Críticos de Nueva York, la Asociación de Críticos de Los Ángeles, la Asociación de Críticos de Chicago y en los British Independent Film Awards. El reparto de la cinta lo completan David Webber, Tuwaine Barrett, Ani Nelson y Sophia Brown, entre otros.