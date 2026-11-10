El Ministerio de Cultura destina 2,8 millones de euros a que 100.000 estudiantes vayan al cine desde la próxima semana

Archivo - (I-D) El director y cineasta español, Pablo Berger, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación de la primera prueba piloto del programa 'Cine Escuela', en Cine Embajadores, a 25 de noviembre de 2024, en Madrid (España) - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura llevará a salas de cine a más de 100.000 estudiantes de 500 centros educativos de todo el territorio nacional en la edición del programa 'Cine Escuela' 2026/2027.

Así, serán doce entidades sin ánimo de lucro serán las encargadas de acercar a los jóvenes al cine con esta convocatoria, que está dotada con un presupuesto de 2.880.000 euros.

Las primeras proyecciones arrancan la próxima semana y se realizarán en todas las comunidades autónomas, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Las entidades beneficiarias actuarán como nexo entre los centros educativos y las salas de cine, acompañando a los estudiantes a las proyecciones y proporcionando los materiales pedagógicos necesarios.

Con el objetivo de que el visionado se convierta en un proceso educativo significativo, estas salidas a proyecciones en salas de exhibición cinematográfica comercial irán precedidas de una sesión educativa introductoria y de otra de reflexión posterior en el aula.

Las películas elegidas para esta edición son Se trata de '20.000 especies de abejas', de Estibaliz Urresola Solaguren (2023), 'Verano 1993', de Carla Simón (2017); 'El Camino', de Ana Mariscal (1964); 'El verdugo', de Luis García Berlanga (1963); 'Robot Dreams', de Pablo Berger (2023); 'Libertad', de Clara Roquet (2021); 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', de Salvador Simó (2018); 'La lengua de las mariposas', de José Luis Cuerda (1999); 'Maixabel', de Icíar Bollaín (2021); 'El Bola' de Achero Mañas (2000); 'Todas las mujeres que conozco', de Xiana do Teixeiro (2018) y 'El espíritu de la colmena', de Víctor Erice (1973).

Además, también se proyectarán las internacionales 'Billy Elliot', de Stephen Daldry (2000); 'Los 400 golpes', de François Truffaut (1959); y 'Los espigadores y la espigadora', de Agnes Varda (2000).