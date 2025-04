Miriam Garlo, protagonista de 'Sorda': "La comunidad sorda está en una situación lamentable. Vivimos como en el S. XIX"

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miriam Garlo, actriz protagonista de la película 'Sorda', dirigida por su hermana Eva Libertad, ha denunciado que la comunidad sorda está en una situación "lamentable" y critica que el acceso a la información para las personas sordas sea "como en el siglo XIX".

"La comunidad sorda está en una situación lamentable. No somos conscientes, pero lo estamos. A nivel de acceso a la información, las personas sordas estamos viviendo como en el siglo XIX, y no es justo", ha afirmado la actriz, con motivo del estreno de la película este viernes, 4 de abril.

La película se ha inspirado en los testimonios reales de personas sordas, especialmente mujeres, para contar la historia de Ángela, una mujer sorda que va a tener un bebé con su pareja oyente. La cinta muestra las dificultades sociales a las que se enfrenta la comunidad sorda, sobre todo en la crianza de un bebé.

Garlo, persona sorda desde los 7 años, reivindica que la película "se tenía que haber hecho hace 40 años" y ensalza el lado "activista" del filme porque "se llega tarde en la igualdad entre personas sordas y oyentes".

Una reivindicación compartida por su hermana Eva Libertad, que admite que hay una cuenta "pendiente" con las discapacidades y coincide en que la cinta llega "tardísimo", al mismo tiempo que lamenta que "se viva a espaldas de todo lo que es diferente". "Hay personas a las que les es imposible o mucho más difícil encajar en el molde que establece la sociedad. Creo que esas personas (las discapacitadas) son las que nos tienen que guiar como sociedad", defiende.

"Ojalá en unos años haya cada vez más personas detrás y delante de la cámara contando sus historias como personas con discapacidad. Todavía queda muchísimo por hacer", añade.

EL CINE ESPAÑOL ESTÁ DE SUERTE

En este sentido, la protagonista ha reclamado más "accesibilidad" en la industria cinematográfica para que "las personas sordas puedan ver cine" y también para que haya "más hueco" para los intérpretes no oyentes. "Antes hay que hacer un ejercicio de accesibilidad para que las personas sordas podamos ver cine con subtítulos. También para que las productoras o directoras sordas puedan formarse y podamos asistir a cursos. Cuando eso ocurra podrá haber profesionales sordas y sordos aquí con nosotras", ha señalado.

Mientras, la cineasta Eva Libertad ha hecho un llamamiento a la industria y argumenta que "no es tan difícil tener intérpretes de Lengua de Signos en rodajes". "Se deben buscar las maneras de tener un rodaje accesible. Hay que ponerse creativo e inventar, pero se puede hacer. Ojalá el cine español lo haga porque si no se van a perder una actriz increíble", ha enfatizado.

Asimismo, el actor Álvaro Cervantes, que interpreta a la pareja oyente de Miriam Garlo, avisa de que el cine español "tiene mucha suerte" de la llegada de la actriz sorda y pide más hueco para este colectivo porque "están tardando en entrar, ya que faltas personajes sordos". "Hay tantos actores y actrices sordas que se están preparando para entrar a formar parte de esta industria y que están tardando en entrar porque faltan personajes. Estamos deseando que haya nuevas historias con personajes sordos y sordas donde su condición de sordera no sea lo que les define", ha clamado el actor.

¿"QUIÉN VA A HACER ESTA PELÍCULA SI NO LA HACEMOS NOSOTRAS?"

'Sorda' nace del corto homónimo de Eva Libertad y Miriam Garlo de 2021, en el que se relataba un momento real de la actriz en el que se planteaba ser madre. Sin embargo, este largometraje amplía la mirada y se basa en experiencias de madres sordas.

Eva Libertad defiende que la película "trasciende" la sordera y prefiere centrarse en temas como la maternidad, las relaciones sentimentales o familiares a las que se hace alusión durante todo el filme. "La sordera está todo el tiempo. Es la raíz de la película, pero yo he tratado de separarme de la idea de película social o didáctica porque si me metía ahí, me perdía como creadora y no me interesaba", ha indicado.

"Tuvimos muchos debate sobre si la película tenía que llevar subtitulos al 100%. Yo tenía claro que tenía que ser accesible porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién va a hacer esta película", se ha cuestionado la realizadora.

La película se ha alzado con la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga y el Premio del Público en la Berlinale. Unos reconocimientos que han sorprendido al equipo, tal y como reconoce la realizadora. "Yo no era consciente del nivel de impacto que iba a tener, especialmente de cómo la gente oyente iba a acoger la película. Me doy cuenta que el público oyente se siente interpelado y les habla a ellos como persona de una sociedad que da la espalda a las discapacidades", reconoce.

Por su parte, Álvaro Cervantes recuerda que se emocionó al leer el guion y le "atravesó por completo" la historia. Además, ha aprendido el lenguaje de signos. "Ha sido un aprendizaje constante. He aprendido más que nunca", asevera. En este punto, Miriam Garlo le agradece la "calidad humana" y el esfuerzo que ha llevado a cabo para el proyecto. "He aprendido también mucho de ti", le replica la actriz.