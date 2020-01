Los Monty Python despiden a Terry Jones: "Dos caídos, quedan cuatro"

Actualizado 23/01/2020 12:07:22 CET

El triste fallecimiento de Terry Jones, uno de los miembros del grupo cómico por antonomasia, los Monty Python, ha sacudido a sus compañeros y al mundo. Y es que la muerte de Jones, "un humorista del Renacimiento" y director de las icónicas 'Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores' y 'La vida de Brian', ha sido lamentada por muchos de los profesionales de la comedia, incluidos los Monty Phyton que aún viven.

Ha sido el caso de Michael Palin, compañero de Jones en la legendaria compañía, que declaró que fue "algo más que uno de los escritores-actores más divertidos de su generación". "Fue un humorista del Renacimiento: escritor, director, presentador, historiador, un brillante autor de historias infantiles y la compañía más cálida y maravillosa que podrías desear", explicó Palin, visiblemente consternado.

Otro de los miembros del grupo, John Cleese, declaró a BBC Radio el pasado miércoles que Jones dio "infinita energía y entusiasmo" a todo lo que hizo. "Una vez estábamos rodando en la costa, y se emocionó sobre lo verde que era la hierba", recordó con emoción.

Cleese también tuvo palabras para él en su cuenta de Twitter: "Acabo de oír lo de Terry J. Se siente muy extraño que un hombre con tanto talento y un entusiasmo infinito se haya desvanecido tan gentilmente. Entre sus muchos logros, el mayor regalo que nos dio fue dirigir 'La vida de Brian'. Dos caídos, quedan cuatro".

Por su parte, Eric Idle, otro miembro de los Python, lamentó también a través de Twitter el fallecimiento. "Me encantó desde el momento en el que le vi en el escenario del Festival de Edimburgo en 1963. Tantas risas, momentos de auténtica hilaridad en el escenario y fuera de él que compartimos... Es muy triste si le conocías, pero si no, siempre conseguirá sacarte una sonrisa en alguno de los muchos momentos divertidos que nos dejó", reza el breve texto de Idle.

También Terry Gilliam, miembro del grupo encargado de las animaciones de su mítica serie y afamado director de cine, lloró la muerte de Jones en la red social: "Terry fue alguien completamente desborante de vida, un ser humano brillante, con continuas preguntas, iconoclasta, gran orador, irasciblemente divertido, generoso y amable".

EL MUNDO LLORA A TERRY JONES

Además de sus antiguos compañeros, de los que, como recordaba Michael Palin, quedan cuatro de los seis miembros originales del grupo -en 1989 Graham Chapman, otro de los Python, falleció a raíz de un cáncer-, el mundo de la comedia ha lamentado la muerte de Jones. Ha sido el caso de John Oliver, que tuvo un escueto mensaje en memoria del humorista: "Terry Jones era, verdaderamente, de lo mejor".

También Edgar Wright recordó la labor de Jones no sólo como humorista, sino también como realizador: "No sólo uno de los seis Pythons (...), sino también el estimado director de uno de los grandes clásicos de la comedia, 'La vida de Brian'"

Por su parte, Stephen Fry tuvo unas sentidas palabras en Twitter para el humorista, haciendo también referencia a una de las animaciones habituales de la serie de los Monty Phyton para despedirse de él: "Buen viaje, Terry Jones. El gran pie ha venido para aplastarte. Dios mío, qué placer nos diste, qué alegría sin límites. Qué gran talento, corazón y mente el tuyo".

Mark Gatiss también lamentó la muerte del humorista, "una piedra angular" de su crecimiento. El guionista de 'Sherlock' y 'Drácula' destacó su trabajo "desde Python hasta Ripping Yarns", el programa que Jones hizo para la BBC junto a Michael Palin tras el éxito de Monty Python Flying Circus. "Un gran talento... y un chico muy travieso. RIP", concluye.