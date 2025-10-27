Muere a los 70 años Björn Andrésen, protagonista de 'Muerte en Venecia' y conocido como 'el chico más guapo del mundo'

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor y músico Björn Andrésen falleció ha fallecido a los 70 años, según ha confirmado el cineasta Kristian Petri al diario sueco Dagens Nyheter, que recuerda que el cineasta Luchino Visconti lo denominó como "el chico más guapo del mundo", título del documental de Petri y Kristina Lindström sobre la vida de Andrésen.

El intérprete fallecido tuvo un papel secundario en 'Una historia de amor', de Roy Anderson en 1970, pero su gran oportunidad llegó en 1971 con la película 'Muerte en Venecia', de Visconti.

Su película documental se estrenó en 2021 y al año siguiente ganó el Premio a Mejor Documental de Televisión en el festival Prix Europa, tras varios años de rodaje.

Kristina y yo llevábamos mucho tiempo hablando de hacer un largometraje sobre Björn. La idea era que contara su propia historia, y hablamos con él durante un año entero antes de empezar a rodar. Después rodamos durante varios años, y fue un rodaje divertido y a veces doloroso", ha dicho Kristian Petri a Dagens Nyheter.

Petri recuerda que 'Muerte en Venecia' fue algo "muy importante" para Andrésen y un proyecto que "nunca pudo olvidar". "Estaba ahí todo el tiempo, para bien o para mal. Pero me di cuenta de que no tenía ganas de hablar de ello en ese momento", ha comentado.

Andrésen nació en Estocolmo en 1955 y tuvo una infancia marcada por la pérdida de su padre en un accidente y de su madre que se suicidó cuando tenía diez años. El actor se crió con su abuela, quien lo animó a iniciarse en el modelaje y la interpretación.

A los 15 años le llegó la oportunidad de 'Muerte en Venecia', donde interpretó a Tadzio, con quién se obsesiona un hombre mayor interpretado por Dirk Bogarde. En su trayectoria, Andrésen participó en más de 30 películas y series de televisión, la mayoría en Suecia.

Andrésen tuvo dos hijos, Robine y Elvin, que falleció de muerte súbita por el síndrome del lactante a los nueve meses de edad, un golpe que sumió en una depresión al artista.