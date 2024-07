Muere la actriz Erica Ash a los 46 años, conocida por sus papeles en 'Scary Movie V' o 'Real husbands of Hollywood'

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actriz Erica Ash ha fallecido a los 46 años, tras una larga lucha contra el cáncer, según ha informado 'The Hollywood Reporter'.

"Erica fue una mujer increíble y una artista talentosa que tocó innumerables vidas con su agudo ingenio, humor y genuino entusiasmo por la vida. Su recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones", ha señalado su familia en un comunicado, según el medio citado.

La actriz es conocida por sus papeles en 'Scary Movie 5' o 'Real Husbands of Hollywood'. Además, participó en dos temporadas en el programa de comedia 'Mad TV' y la comedia dramática de Starz Survivor's Remorse.

Su currículum también incluye episodios de 'Cold Case', 'Shades of Blue', 'A Black Lady Sketch Show' y 'Family Reunion' y las películas 'Kristy' (2014), 'Jean of the Joneses' (2016) y 'The Outlaw Johnny Black' (2023).

Erica Chantal Ash nació en Florida el 19 de septiembre de 1977 y se crió en Atlanta, donde estudió medicina en la Universidad Emory.