Muere Julie Adams, la actriz del clásico de terror La mujer y el monstruo

Actualizado 04/02/2019 17:44:28 CET

La actriz estadounidense Julie Adams, protagonista del clásico de terror de serie B 'La mujer y el monstruo' (1954), ha muerto a los 92 años en Los Ángeles, California. Entre sus otros trabajos conocidos estuvieron 'Horizontes lejanos' (1952), de Anthony Mann o 'El desertor de El Álamo' (1953), de Budd Boetticher.

La muerte de la actriz ha sido confirmada en su página web oficial. Julie Adams, cuyo nombre original era Betty May Adams, nació el 17 de octubre de 1926 en Waterloo, Iowa. Su primera película fue con un papel pequeño en la cinta 'Red, Hot and Blue' (1949), una comedia musical dirigida por John Farrow.

El mismo año logró su primer papel protagonista en el western 'The Dalton Gang', dirigido por Ford Beebe. Sin embargo, el papel por el que sería mundialmente reconocida fue de Kay Lawrence en la cinta de terror 'La mujer y el monstruo (Creature from the Black Lagoon)' (1954), filme de serie B dirigido por Jack Arnold.

Considerada película de culto, su papel se convirtió en una figura icónica del cine, uniéndose a otras actrices como Fay Wray en 'King Kong' (1933) o Evelyn Ankers en 'El hombre lobo' (1941). La imagen del monstruo marino y la bella doncella es una de las más recordadas del género y sirvió de influencia en títulos como 'Tiburón' (1975), de Steven Spielberg, o la más reciente 'La forma del agua' (2017), de Guillermo del Toro.

De hecho, el cineasta mexicano ha lamentado el fallecimiento de la actriz en redes sociales. El realizador escribió en su cuenta oficial de Twitter que sentía "mucho la muerte de Julie Adams". "Me duele en un lugar muy profundo de mí, donde los monstruos nadan", comentó.

I mourn Julie Adams passing. It hurts in a place deep in me, where monsters swim. https://t.co/yYGWR1oDyH — Guillermo del Toro (@RealGDT) 4 de febrero de 2019

Entre sus otros trabajos reconocidos están 'Historia de un condenado' (1953), dirigida por Raoul Walsh y en la que compartió cartel con Rock Hudson o 'Hazme cosquillas' (1965), que protagonizó junto Elvis Presley. Su último proyecto cinematográfico fue como voz en off en el filme 'Un dios salvaje' (2011) de Roman Polanski.