Muere Valerie Harper, Rhoda en 'La chica de la tele', a los 80 años

La actriz Valerie Harper, ganadora de cuatro premios Emmy y un Globo de Oro por sus carismáticas apariciones como Rhoda Morgernstern en 'La chica de la tele' y en el spin-off de 'Rhoda', ha fallecido a los 80 años tras una larga lucha contra un cáncer cerebral.

Cristina Carciotti, hija de la intérprete, ha confirmado el fallecimiento por redes sociales en nombre de la familia: "Mi padre me ha pedido que os comunique este mensaje: Mi preciosa y cariñosa esposa, desde hace casi 40 años, falleció ayer viernes a las 10:06 tras muchos años luchando contra el cáncer. Nunca la olvidaremos. Descansa en paz, querida mía", firmaba Tony Caccioti, su actual marido. Desde el pasado mes de julio la actriz estuvo ingresada en un centro de cuidados paliativos por su delicado estado de salud.

