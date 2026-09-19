Naomi Watts recoge el Premio Donostia y reivindica el "cambio de relato": "Necesitamos vernos reflejadas"

La actriz Naomi Watts recibe el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, a 19 de septiembre de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Watts recoge el galardón en reconocimiento a su trayectoria profesional. - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 19 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Francisco Serrano) -

La actriz británica Naomi Watts ha recogido este sábado el Premio Donostia en una gala en la que ha reivindicado y agradecido formar parte del "cambio de relato" en el que las mujeres mayores siguen formando parte del cine con historias interesantes.

"El cine es la forma de arte más hermosa que existe y ahora necesitamos más que nunca que nos cuenten historias. Me siento agradecida de que una mujer de mi edad, a quien a los 31 años muchos dijeron que todo habría terminado para mí a los 40, forme parte de ese cambio de relato. Necesitamos vernos reflejadas en las pantallas. Queremos vernos ahí", ha afirmado la actriz que ha recibido el galardón de manos del cineasta J.A. Bayona, con quien trabajó en 'Lo Imposible'.

Naomi Watts ha asegurado que tiene muchas ganas de saber "qué pasará después" en su trayectoria porque se siente una "privilegiada" por dedicarse a la profesión que ama. "Hace 30 años o más, tenía esperanzas y sueños. Nunca imaginé que me llevarían tan lejos. Recibir este honor del Festival de San Sebastián me emociona profundamente y estoy enormemente agradecida", ha señalado.

En su discurso, Watts ha recordado que sus comienzos no fueron fáciles y obtuvo "muchos" rechazos, en este sentido ha confesado que sufrió "diez años de rechazos". "Mucha gente me decía que no iba a conseguirlo, que era demasiado esto, que no era suficiente aquello, que no encajaba para esto o para aquello. Me decían todo lo que no podría hacer, pero yo seguí adelante, perseveré y fui resiliente. Y entonces conocí a David Lynch, y todas esas heridas provocadas por los rechazos, se convirtieron de repente en crecimiento. Me dio un papel que ni siquiera podría haber soñado. David Lynch me cambió la vida", ha admitido.

La actriz ha sido especialmente cariñosa y agradecido con David Lynch, quien le ofreció el papel que la alzó a la fama en 'Mulholland Drive'. "Me hizo entender de otra manera lo que significa actuar, confiar en el instinto, aceptar la incertidumbre, no tener miedo de lo extraño ni de lo inexplicable", ha señalado. "Es un regalo que nunca se olvida. Y por eso esta noche, este premio es en gran medida también para David", ha afirmado.

La actriz ha celebrado que el cine le haya permitido "meterse" en la piel de otras personas, lo que le ha supuesto descubrirse y aprender sobre ella. "Esto es lo más maravilloso de mi profesión", ha añadido.

Asimismo, ha recordado su trabajo en 'Lo imposible' junto a J.A. Bayona, una experiencia que ha definido como "uno de los momentos más importantes" de su carrera y de la que conserva "algunos de los recuerdos más bellos". Watts ha agradecido al director haber confiado en ella desde el primer día y ha recordado la oportunidad de interpretar a María, conocer a la superviviente real en cuya historia se inspiró la película y a su familia, así como a toda la comunidad que las acompañó durante el rodaje. También ha bromeado sobre las dificultades de la producción, después de haber tenido que realizar "30 tomas sumergidos en los tanques de agua".

Por su parte, Juan Antonio Bayona ha agradecido su confianza durante el rodaje de 'Lo imposible' y ha definido a la actriz como "la mejor compañera de viaje" que ha tenido. Bayona ha reconocido la "ilusión" que le produjo recibir la llamada del director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, para presentar el galardón, después de haber soñado tiempo atrás con que sería él quien se lo entregaría a la actriz.

El cineasta ha recordado que cuando rodó 'Lo imposible' era "un joven director" al frente de una producción "como nunca se había hecho" en España y ha confesado que estaba "muy asustado". En ese contexto, ha destacado que Watts confió en él y decidió "seguirle hasta el fin del mundo". Bayona ha rememorado especialmente una escena de la película en la que el personaje de María, superviviente del tsunami, es rescatado por unas mujeres tailandesas que no eran actrices profesionales.