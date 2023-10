La nieta de Fernán Gómez dona un "gigantesco" archivo de Emma Cohen y del cineasta: "Crearon porque querían no por fama"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Helena de Llanos, nieta de Fernando Fernán Gómez y María Dolores Pradera, ha donado a la Filmoteca Española el archivo 'Emma Cohen y Fernando Fernán Gómez', que comprende 252 cajas que atesoran documentos de una de las parejas de creadores "más interesantes" de la cultura y del cine español.

"Eran dos personas que crearon porque querían crear y no por necesidad de fama", ha asegurado este miércoles la nieta del polifacético creador durante la presentación del archivo en la Filmoteca Nacional, que custodia los documentos que están a disposición de todos los ciudadanos que quieran consultarlos.

Con la selección de documentos que han mostrado en la presentación, que incluye novelas, fotografías, guiones, diplomas, storyboard, una fotografía de Fernando Fernán Gómez haciendo la primera comunión o periódicos que hacía cuando iba al colegio, Helena de Llanos ha querido resaltar que el archivo "es polifacético". "Es un material muy interesante para los aficionados al cine", ha afirmado.

El archivo, según ha destacado la también cineasta, se llama 'Emma Cohen y Fernando Fernán Gómez', y no al revés, "para visibilizar a esta mujer creadora que tiene mucho que aportar". "Emma Cohen es una creadora y una artista total en sí misma", ha insistido de Llanos, al tiempo que ha explicado que de la creadora están "sus guiones inéditos, los originales de sus novelas, dibujos o poemas".

"El material es muy variado porque ellos eran polifacéticos, hay una conexión entre los materiales. Para mí lo más sorprendente fue descubrir lo bien que dibujaban", ha manifestado la nieta de Fernán Gómez.

"NO ME VOY A DESPRENDER DE SU MANERA DE ESTAR Y DE SER"

Aunque ha donado gran parte del material que tiene de ambos creadores, Helena de Llanos ha reconocido que espera no tener que desprenderse nunca de los storyboard de Fernán Gómez ni de los collage de Emma Cohen; y ha bromeado con que nunca se va a desprender de la "desconfianza en el Estado" del cineasta ni de "su confianza en las personas". "No me voy a desprender nunca de su manera de estar y de ser", ha agregado.

Desde la Filmoteca Española han asegurado que la idea es "hacer una exposición" con los documentos del archivo 'Emma Cohen y Fernando Fernán Gómez', con el objetivo de difundirlo, ya que incluye "materiales inéditos que no se conocen". "Tenemos interés en hacer una exposición para que se pueda visibilizar este material", ha subrayado la directora de la Filmoteca Española, Valeria Camporesi.

"Me encantaría que hubiera una exposición, pero de eso se tienen que encargar las instituciones. Una exposición que me parece muy bonita sería llegar a las películas a través de los storyboard", ha señalado al respecto la nieta de Fernán Gómez, destacando que para hacer una exposición "habría que hacer un sesgo grande porque es gigantesco el archivo".

La adquisición del archivo por parte del Ministerio de Cultura y Deporte ha sido efectuada mediante un doble proceso de compra y donación, dando lugar a un conjunto documental unitario que "está llamado a convertirse en uno de los archivos personales más importantes y de mayor valor para la institución", sumándose a otros como el de Iván Zulueta, Luis García Berlanga, o José Luis Cuerda.

La prolífica producción fílmica, dramatúrgica y literaria de Emma Cohen y Fernando Fernán Gómez, cuya relación sentimental se inicia en los años 70, les ha otorgado un puesto relevante en la historia de la cinematografía y la cultura españolas.

DOCUMENTACIÓN Y OBJETOS RELACIONADOS CON SU TRABAJO CINEMATOGRÁFICO

El grueso del archivo 'Emma Cohen y Fernando Fernán Gómez' comprende 252 cajas que atesoran documentos profesionales relativos a la faceta creativa del trabajo actoral y de dirección de ambos creadores: guiones cinematográficos, teatrales y para proyectos de televisión, hojas de rodaje y secuencias. También dibujos, storyboards, apuntes, argumentos e ideas para proyectos; así como novelas, textos narrativos, y poesía; incluso documentación sobre la censura.

Entre ellos, destacan documentos como el borrador de la novela 'El viaje a ninguna parte' (1986), mecanografiado y con correcciones autógrafas; o la novela 'Rojo Milady' (1993) de Emma Cohen, también mecanografiada y con correcciones autógrafas.

Dentro de esta documentación, se incluyen también correspondencia y misivas de carácter profesional, entre las que se descubren relaciones epistolares para la comunicación de premios y homenajes, cartas de admiradores, correspondencia con organismos oficiales como la Real Academia Española, el Ministerio de Trabajo o el de Información y Turismo, entre otros; así como correspondencia con su familia o amigos del cine, la televisión y el teatro.

Junto a esta faceta profesional, el archivo integra a su vez documentación personal de ambos creadores como, por ejemplo, las cartillas escolares de Fernando Fernán Gómez o su carné de estudiante universitario; las cartas de pésame dirigidas a Emma Cohen por parte de personalidades del mundo de la política, la cultura y el arte tras el fallecimiento de su marido; o correspondencia de gran valor histórico de carácter profesional o personal.

A todo ello se suma una gran cantidad de documentación gráfica, que revela otro aspecto de la faceta creativa de ambos: dibujos o fotografías que ayudan a contextualizar la información de los documentos, como un collage sobre cartón realizado por Emma Cohen.

También resalta su hemeroteca personal: recortes de prensa, periódicos y fotocopias de artículos con entrevistas e información sobre sus trabajos aparecidos en distintas publicaciones, algunos de ellos perfectamente ordenados; así como entrevistas y otros documentos relacionados con diferentes aspectos de su biografía.