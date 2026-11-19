Jennifer Lawrence en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha - NEW LINE CINEMA

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cartelera de este viernes 20 de noviembre llega marcada por el regreso al universo de Panem con la precuela de 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha', que encabeza los estrenos de aventuras y ciencia ficción. El drama tiene también presencia destacada con 'El mal padre', 'El director' y 'Rose'. La comedia llega de la mano de la francesa 'Ooh La La! ¿Quién lo hubiera pensado?', mientras que 'Citas' apuesta por las relaciones personales y sentimentales. Completan las novedades 'Hechos probados' y 'Sucia', que amplían la oferta cinematográfica de la semana.

La saga de 'Los Juegos del Hambre' regresa con una precuela que se sitúa 24 años antes de los acontecimientos de la primera entrega y que recupera el universo distópico de Panem para contar la historia de un joven Haymitch Abernathy (Joseph Zada). Dirigida por Francis Lawrence, responsable de varias películas de la franquicia, la cinta arranca en la mañana de la cosecha de los 50º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Junto a Zada, el reparto reúne a nombres como Ralph Fiennes, Elle Fanning, Jesse Plemons, Mckenna Grace, Glenn Close, Kieran Culkin y Maya Hawke. La película adapta la novela homónima de Suzanne Collins y cuenta con guion de Billy Ray y Michael Lesslie.

El cine español aborda los entresijos del poder mediático con 'El director', un drama con tintes de thriller periodístico que llega a los cines bajo la dirección de Dani de la Orden. Protagonizada por David Verdaguer y Alberto San Juan, la película adapta el libro homónimo del periodista David Jiménez, basado en su experiencia al frente del diario 'El Mundo'. Alberto San Juan, Carmen Machi, Fernando Colomo, Emma Vilarasau, Nacho Fresneda y Fernando Cayo protagonizan la cinta con guion de Alejandro Hernández y Michel Gaztambide.

La comedia dramática española 'El mal padre' llega a las salas bajo la dirección de Roberto Bueso y con Eduard Fernández al frente del reparto. La película sigue a Santiago Balmes, un célebre escritor y académico que, después de abandonar años atrás a su mujer y a sus tres hijos para formar otra familia, decide reunirlos antes de Navidad en la casa junto al mar donde pasaban los veranos durante su infancia. El encuentro pronto hace aflorar viejos rencores y heridas familiares. Francesco Carril, Meritxell Calvo y Cristina Plazas completan el reparto de esta historia sobre las relaciones paternofiliales, la herencia emocional y las posibilidades de reconciliación.

'Citas' es una comedia romántica que enlaza cuatro historias sobre el amor contemporáneo con Barcelona como escenario. Dirigida por Gemma Ferraté, la cinta sitúa sus tramas durante la jornada de Sant Jordi, cuando las calles de la ciudad se llenan de libros, rosas y personas dispuestas a encontrar el amor. Una infidelidad a punto de salir a la luz, una cita a ciegas marcada por las dudas, un flechazo que desencadena una búsqueda por Barcelona y una relación que cuestiona los límites del poliamor conforman los cuatro relatos de esta comedia coral con Natalia Verbeke, Javier Rey, Susana Abaitua, Oriol Pla, Álvaro Mel, Ana Valeria Becerril, Christian Checa y Berta Castañé.

DRAMA HISTÓRICO, TRAMA JUDICIAL Y COMEDIA FRANCESA

'Rose' es un drama histórico ambientado en el siglo XVII, en plena Guerra de los Treinta Años. La película narra la historia de una misteriosa soldado que aparece en una aislada aldea protestante alemana y asegura ser el heredero legítimo de una antigua propiedad abandonada. Sin embargo, detrás de esa identidad masculina se esconde Rose, una mujer que se hace pasar por hombre para reclamar un lugar y unos derechos que la sociedad de la época le habría negado. Rodada en blanco y negro, la cinta cuenta también con Caro Braun, Robert Gwisdek y Godehard Giese en su reparto. Sandra Hüller obtuvo el Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista en la Berlinale por este trabajo.

El terror y el cine de culto se dan la mano en 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma', la nueva película de Jane Schoenbrun. La producción sigue a Kris (Hannah Einbinder), una joven directora encargada de resucitar la franquicia de terror 'Campamento Miasma' después de años con una comunidad de seguidores en declive. Jasmin Savoy Brown, Jack Haven, Amanda Fix y Patrick Fischler completan el reparto de este filme, que combina terror, thriller y elementos de comedia.

El drama judicial 'Hechos probados' combina conflictos legales y familiares bajo la dirección de Luis Arranz. Protagonizada por Amaia Salamanca y Marta Hazas, la película sigue a dos hermanas abogadas distanciadas desde hace años por heridas del pasado y con formas muy diferentes de entender el Derecho y la vida. Mikel Fernández Ginés García Millán Elena Furiase, Aitor Luna y Javier Veiga completan el reparto de esta producción.

La comedia francesa 'Ooh La La! ¿Quién lo hubiera pensado?' llega con una nueva entrega de los enredos familiares protagonizados por Christian Clavier y Didier Bourdon. Dirigida por Julien Hervé, la película retoma la historia de las familias Bouvier-Sauvage y Martin, que, tras descubrir mediante unas pruebas de ADN que sus orígenes no eran los que imaginaban, han decidido dejar atrás sus diferencias para organizar la boda de sus hijos, Alice y François.

La película de animación francesa 'Iron Boy' es una historia sobre la infancia, la superación personal y la búsqueda de la propia identidad. Dirigida por Louis Clichy, la cinta sigue a Christophe, un niño de once años que vive en una granja familiar en la campiña francesa y que intenta seguir los pasos de su padre.

La película 'Virginia Woolf: Noche y día' es una adaptación de la novela homónima de la escritora británica, dirigida por Tina Gharavi y protagonizada por Haley Bennett. Ambientada en el Londres de 1910, sigue a Katharine Hilbery, una joven de familia acomodada apasionada por la astronomía que rechaza las convenciones sociales de su época y las expectativas familiares que la empujan hacia el matrimonio. Timothy Spall, Jennifer Saunders, Jack Whitehall y Sally Phillips forman parte también del reparto de película que aborda la emancipación femenina, la libertad individual y el enfrentamiento con las convenciones de la sociedad eduardiana.

'Sucia' es el documental dirigido por Bàrbara Mestanza y Marc Pujolar, y protagonizado por la propia Mestanza. La película parte de la experiencia personal de la actriz, que sufrió una agresión sexual durante un masaje en una sala de Madrid, para reconstruir el proceso de enfrentamiento con el trauma y las dificultades que acompañan a las víctimas de violencia sexual.

La fantasía y la aventura familiar protagonizan 'Willow y las guardianas de los cuatro elementos', una producción alemana dirigida por Mike Marzuk. En la cinta, una niña ve cambiar su vida cuando hereda de su tía abuela Alwina una pequeña casa, un misterioso bosque y un extraordinario poder: la brujería.