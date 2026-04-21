Ocho proyectos audiovisuales sobre la diversidad protagonizarán el Campus de Verano 2026 de la Academia de Cine

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MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Verano Academia de Cine 2026, dirigido a directores y directoras con proyectos enfocados en la inclusión de la diversidad en el cine español, ha seleccionado los ocho proyectos que formarán parte de su quinta edición, que tendrá lugar del 21 de junio al 4 de julio en València. Esta iniciativa se realiza en colaboración con Netflix y con el apoyo del Ayuntamiento de la capital del Turia.

Tras haber evaluado los 115 proyectos presentados, el comité de selección ha optado por aquellas propuestas que mejor abordan la diversidad en el ámbito cinematográfico. En esta ocasión, se han seleccionado seis largometrajes de ficción: 'Adoptadas', de Xiaomei Espiro Roselló; 'Campeona', de Lucía Valverde; 'Cupido y otros arqueros'; de Erik Rodríguez Fernández; 'Dame tu libertad', de Salva Martos Cortés; y 'La Primavera', de Jorge Castrillo. Además, el comité ha elegido también 'La mujer de hierro', del cineasta valenciano Nacho Ruipérez.

A estos títulos se suman las series de ficción 'Morbo', de la cineasta valenciana Ana Nirvana, y 'Una ventana', de Mariamu Toure Goumane. Por otro lado, 'Mientras sea verano', de Marta Romero; 'Ratas', de Jelen García; 'Set fanecaes i mitja', de Irene Klein Fariza; y 'Una ilusión perfecta', de Jose Luis Algar, son las cuatro propuestas que han quedado en reserva.

El comité de selección ha estado compuesto por Rafael Portela, vicepresidente de la Academia de Cine; Teresa Cebrián, presidenta de l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual; Beatriz Álvarez Gallardo, responsable de Global Affairs de Netflix para España y Portugal, Salima Jirari, consultora de proyectos audiovisuales especializada en diversidad; el Observatorio de Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA); la directora de casting Ana Sainz-Trápaga; y los cineastas y participantes del Campus en anteriores ediciones Marc Ortiz, Sandra Reina y Beatriz Mbula.

La quinta edición del Campus de Verano comenzará el 21 de junio en València, donde, durante dos semanas, los directores y directoras seleccionados recibirán formación, mentoría, asesoramiento y formación práctica para profundizar en la representación de la diversidad en sus proyectos.

Asimismo, se organizarán sesiones abiertas al público para reflexionar sobre el papel del cine como herramienta para eliminar estereotipos y fomentar la inclusión social.