'Padre no hay más que uno 4', mejor estreno de una cinta española en nueve años, más de 160.000 espectadores en un día

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Padre no hay más que uno 4', la nueva entrega de la saga dirigida y potagonizada por Santiago Segura, se ha convertido en el mejor estreno de una película española en los últimos nueve años al conseguir más de 160.00 espectadores en su primer día en cines.

La cuarta parte de la saga llegó a los cines este miércoles y ha superado los 860.000 euros, siendo el mejor estreno de una producción española del año, según los datos de Comscore.

Además, según ha señalado la productoras de la película, Bowfinger y Atresmedia Cine, ha sido el mejor miércoles de estreno de una película española en la historia y también el mejor estreno de la franquicia superando a sus predecesoras en un 226 por ciento (Padre no hay más que uno), 84 por ciento (Padre no hay más que uno 2) y 24 por ciento (Padre no hay más que uno 3).

La saga consiguió que su tercera parte tuviese más espectadores y recaudase más dinero en taquilla que las dos primeras entregas. En concreto, la tercera cinta (2022) logró casi 15 millones de recaudación y más de 2,5 millones de espectadores, mientras que la segunda (2020) recaudó casi 13 millones de euros y tuvo cerca de 2,3 millones de espectadores y la primera cinta (2019) amasó más de 14 millones de euros y casi 2,5 millones de espectadores.