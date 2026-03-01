Patricia López Arnaiz, Mejor actriz protagonista en los Premios Goya 2026 por su papel en 'Los Domingos'

La actriz Patricia López Arnaiz recoge el Goya a Mejor Actriz Protagonista por 'Los Domingos' durante la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Patricia López Arnaiz ha obtenido este sábado el Premio Goya 2026 a la Mejor actriz protagonista por su papel en la película 'Los Domingos'. En esta categoría también competían Ángela Cervantes, por 'La furia' Antonia Zegers, por 'Los Tortuga'; Nora Navas, por 'Mi amiga Eva'; y Susana Abaitua, por 'Un fantasma en la batalla'.

Al recoger el galardón, la actriz ha destacado la importancia de poner "luz a las violencias en la infancia". López Arnaiz ha reconocido tener "la sensación" de que el personaje "existía antes y estaba ahí como esperando", al tiempo que ha agradecido a la directora de la cinta poner "luz a las violencias en la infancia".

Además, ha defendido que "las relaciones sí son posibles" sobre todo aquellas en las "que gana el querernos mucho, y nos lo curramos, nos mimamos". "Y nos deseamos los unos a los otros ser nuestra versión más genuina", ha zanjado.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).