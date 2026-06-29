Patricia Ortega estrena '9 Lunas', comedia sobre un hombre trans embarazado: "Me da miedo que la gente no la vea"

(I-D) Jorge Sanz, María León, Kiti Mánver, Patricia Ortega y Zack Gómez-Rolls posan en el photocall de la película '9 Lunas' en los Cines Renoir Plaza España, a 29 de junio de 2026, en Madrid (España). - Ángel Díaz Briñas - Europa Press

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Patricia Ortega estrena '9 Lunas' el próximo 3 de julio, una película sobre el embarazo de un hombre trans que reivindica que los cuidados y la crianza no tienen género y que la familia es, en sus palabras, "gente que se ama, que se cuida y que se reúne para formar una vida". La directora ha reconocido que le da "miedo" que la gente no vaya a las salas de cine a ver la cinta "por prejuicio".

"A mí me da miedo que haya gente que se niegue a ver la película por prejuicio. Y eso es una realidad", ha reconocido Ortega en una entrevista con Europa Press junto a las actrices María León y Kiti Mánver, en la que ha asegurado que su objetivo no es "orientar" las conclusiones del público sino "abrirle" a la experiencia.

"El cine no es para pretender que la gente piense de alguna forma; es para mostrarle algo y que lo experimente. Combatir el prejuicio es duro, pero yo creo que es un trabajo para el que estamos. Los distribuidores que le tienen miedo a estas historias, la gente que no le quiere dar espacio... Hay mucho trabajo por delante", ha advertido la cineasta.

Ortega, que rueda en clave de comedia dramática, ha defendido además que su película "no quiere ser" una obra sobre la identidad trans, sino sobre la gestación, las contradicciones y el amor familiar. "Lo más importante era quitar la etiqueta de lo trans para que no determine la película", ha explicado.

Asimismo, la directora ha subrayado que uno de sus objetivos principales era desligar el cuidado y la vulnerabilidad de lo femenino. "La responsabilidad del cuidado, la mujer; la crianza, la mujer; el sostén emocional, la mujer... No. Eso no tiene género. Debe ser una cuestión colectiva, de redes de solidaridad", ha afirmado.

'9 Lunas', que coloca en el centro de la historia la intimidad familiar y el parto, sitúa deliberadamente a los personajes masculinos en espacios --la cocina, el prenatal, la sala de parto-- habitualmente asociados a la feminidad. "Me pregunto si será también un problema de que no existen referentes con otra masculinidad. Como no existe ese referente, el peso siempre cae sobre lo femenino", ha reflexionado Ortega.

EL HUMOR, LA HERRAMIENTA "MÁS SUBVERSIVA"

Ortega opta por la comedia dramática para contar una historia que en otros formatos se habría abordado desde el drama puro, y defiende el humor como instrumento político y de cohesión. "No hay nada más descarado que una carcajada. La risa tiene un poder importante para mí", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que el humor es una de las herramientas "más subversivas". "Creo que en este paso de hablar de realidades que han sido muy visibilizadas, la forma de generar un abrazo empático es a través del humor", ha añadido.

Por su parte, Kiti Mánver, que ya trabajó con Ortega en 'Mamacruz', ha coincidido en que el humor es una herramienta que la directora maneja con precisión. "Son montones, miles de cosas chiquitas que hacen una cosa enorme, que es la propia película, porque está llena de todas esas sutilezas maravillosas", ha señalado la actriz. Mánver ha destacado que Ortega "abre melones que no ha abierto nadie y los cuenta desde un lado donde uno de los protagonistas más gordos es el amor", evitando además, ha subrayado, "revictimizar" a los personajes.

En este sentido, Mánver ha calificado '9 Lunas' de película "didáctica" en el "buen sentido" del término porque "no solo hace entender, sino que ayuda a comprender". "Hay una cosa limpia, de huir de la cosa dramática y de que el protagonista trabaje en un puticlub o estas cosas que siempre ponen a este tema", ha indicado.

María León ha coincidido en ese diagnóstico y ha resaltado la capacidad de Ortega para plantear la transición como un proceso normalizado. "El hecho de transicionar no lo muestra como un conflicto; lo muestra como algo que es... Y eso es lo que falta", ha afirmado León. La actriz ha recordado que existen "muchas familias" que acompañan ese proceso con naturalidad y que esa realidad no suele estar representada en la pantalla.

Ortega ha coincidido con ella y ha señalado que si en España existen leyes de protección de las personas transexuales es porque hay familias y entornos que acompañan. "Si no hubiese gente que acompaña, sería imposible. No existieran", ha apuntado la directora.

LA TERNURA COMO ACTO POLÍTICO

"Si te pones a ver cuándo la solución de muchas personas es poner una bomba, colonizar, conquistar, destruir, controlar, asfixiar, señalar... responder con empatía, pero con la empatía que se ejerce en los momentos donde más cuesta, ahí es donde hay que hacerla", ha explicado Ortega, al tiempo que ha reivindicado la ternura como "acto político".

Por su parte, Mánver ha relacionado esa idea con el debate político actual y ha señalado que la emoción siempre ha sido un terreno de disputa. "Los fachas ganan porque saben darle a la gente lo emocional. Ellos utilizan la emoción de la gente y son políticos. Por lo tanto, la emoción también es política y debe ser política", ha indicado la actriz, mientras que León ha añadido que confía en el amor como herramienta con la que "se puede llegar a todos los lugares y mucho mejor que con el odio", como ha señalado.

La directora ha relatado además cómo, después del rodaje, conoció a Bruno León, un hombre trans que está próximo a dar a luz y que comparte su experiencia en redes sociales. "Soy hombre, pero estoy orgulloso de mi toto. Mi vagina no me hace mujer. Así de simple", ha afirmado Ortega refiriéndose a Bruno. "La vagina no determina una identidad. La vagina es un genital que tú tienes, pero tú puedes ser lo que te dé la gana".

León por su parte ha apuntado que los niños y niñas que hoy viven realidades similares a la de Bruno podrán, en el futuro, señalar esta película como "un espejo" de su propia historia. "Patricia está contando algo de muchos niños y muchas niñas que están aquí en la vida actual y que no tienen referencias de ellos mismos en las pantallas. Para eso está la cultura", ha indicado. "Esto está pasando ya, solo que Patricia se adelanta un poco porque esto no se ha visto en el cine", ha añadido Mánver.