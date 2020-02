Pedro Almodóvar dirigirá un corto rodado en inglés protagonizado por Tilda Swinton

Actualizado 10/02/2020 12:20:07 CET

MADRID, 10 Feb. (EDIZIONES) -

Pedro Almodóvar ya trabaja en nuevos proyectos. Tras la ardua campaña de 'Dolor y gloria', que ha sido candidata a dos premios Oscar, el cineasta manchego está preparando su salto internacional con su primer proyecto en inglés. El realizador dirigirá un corto protagonizado por Tilda Swinton basado en la obra 'La voz humana' de Jean Cocteau.

Almodóvar tiene previsto salir de su zona de confort rodando un proyecto en una lengua extranjera. Según adelantó en una entrevista concedida en la alfombra roja de los Oscar, el cineasta tiene planeado dos producciones en inglés, siendo la primera una especie de preparación de la segunda. A modo de prueba, el director de 'Hable con ella' realizará este corto protagonizado por Swinton, mientras también prepara el que será su primer largometraje en inglés, 'Manual para mujeres de limpieza', basado en el libro de Lucia Berlin.

Se trata de los primeros proyectos sólidos de Almodóvar en inglés, que estuvo a punto de dirigir 'Sister Act' a inicios de los años 90, y después, inicialmente 'Julieta' iba a estar rodada en ese idioma, iba a estar ambientada en Canadá y con Meryl Streep como protagonista. El cineasta tiene planeado comenzar a rodar el corto en abril.

"Es extraño cuando mis amigos me preguntan qué me gustaría hacer a continuación. Se sorprenden cuando digo que realmente me gustaría grabar un corto, como de 15 minutos, no una serie", declara a Indiewire. "Esa es la historia de la que estoy realmente interesado ahora y me haría muy feliz llevarla a cabo", añade.

UNA ACTUALIZACIÓN DE LA OBRA DE COCTEAU

Cocteau escribió 'La voz humana' en 1928 y la publicó en Francia dos años después. La obra presenta la última conversación de una mujer con su amante. El director confesó que ya había utilizado la obra de Cocteau como inspiración para escenas de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', de 1988.

Sin embargo, esta vez la historia estará actualizada y añadirá un diálogo en el que el personaje que interpretará Swinton le pide a su amante que no le deje. "Estamos trabajando con ella para ver si sería correcto que dijese una cosa u otra. Pensé que no hay ningún tipo de mujer que pueda comportarse de forma tan anticuada", explica.