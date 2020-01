Pedro Almodóvar, Mejor Guión Original en los Premios Goya 2020 por 'Dolor y Gloria'

Actualizado 25/01/2020 23:07:11 CET

MÁLAGA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pedro Almodóvar ha recibido este sábado el Premio Goya 2020 al Mejor Guión Original por su trabajo en 'Dolor y Gloria'. Esta es la segunda vez que Almodóvar obtiene este galardón, después de ser galardonado en 1989 por 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'.

Además, esta era la séptima ocasión en que competía por este premio, al que también aspiró con las películas '¡Átame!' en 1991, 'Todo sobre mi madre' en 2000, 'Hable con ella' en 2003, 'Volver' en 2007 y 'Los abrazos rotos' en 2010.

En esta categoría también competían David Desola y Pedro Rivero, por 'El hoyo' ('The Platform'); José Mari Goenaga y Luiso Berdejo, por 'La trinchera infinita'; y Alejandro Amenábar y Alejandro Hernández, por 'Mientras dure la guerra'.

El cineasta ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que será el "coautor del guion" de los ciudadanos españoles en los próximos cuatro años y espera que le "vaya muy bien".

"Me han dicho que ha venido el presidente del Gobierno. ¿Es eso cierto? ¿Está? En los próximos cuatro años va a ser el coautor del guion de nosotros, los ciudadanos españoles, y espero que le vaya muy bien, porque si a él le va muy bien, nos irá bien a todos los demás", ha indicado al subir a recoger el premio.

Almodóvar ha dedicado el premio expresamente a su hermano Agustín Almodóvar y a Lola García, quien le pasa los guiones a limpio. Además, ha recordado el germen de 'Dolor y gloria', en el momento en que esta convaleciente por una operación de espalda.

"Me sumergía en la piscina y era el momento más feliz del día, toda la tensión desaparecía. Después de repetir esto durante casi un mes, en ese verano tomaba nota de las sensaciones que me producía, lo que me llevaron a otras: la corriente de la infancia, que adoro muchísimo. Ahí estaba mi madre, lavando, cantando y habllando de sus cosas y era para mí una fiesta", ha apuntado.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 34 edición, una ceremonia que tiene lugar por primera vez en Málaga, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y que cuenta de nuevo con Andreu Buenafuente y Silvia Abril como maestros de ceremonias.