La película de animación 'Nicky, la aprendiz de bruja' regresa este viernes a las salas remasterizada en 4K

Al cumplir trece años, Nicky debe seguir la tradición de las brujas y abandonar su hogar durante un año para aprender a valerse por sí misma. - VÉRTIGO FILMS

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La película de animación 'Nicky, la aprendiz de bruja', dirigida y escrita por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli, regresará a los cines españoles este viernes 24 de julio de la mano de Vértigo Films en una nueva versión remasterizada en 4K.

Estrenada originalmente en 1989, la cinta fue el primer gran éxito comercial de Studio Ghibli y se convirtió ese mismo año en la película más taquillera de Japón, consolidando el reconocimiento internacional del estudio y superando en taquilla a otros títulos como 'El castillo en el cielo' (1986) o 'Mi vecino Totoro' (1988).

La cinta, basada en la novela 'Majo no takkyûbin', de Eiko Kadono, sigue a Nicky, una joven bruja de 13 años que abandona su hogar para iniciar una nueva vida acompañada únicamente por su gato Jiji. Instalada en la ciudad costera ficticia de Koriko, inspirada en las localidades suecas de Estocolmo y Visby, la protagonista trata de ganarse la vida repartiendo pedidos con su escoba mientras afronta el paso a la madurez, la búsqueda de la confianza en sí misma y de su propia identidad.

Más de tres décadas después de su estreno, la película continúa siendo una de las obras más representativas de la filmografía de Miyazaki y uno de los títulos más reconocidos de la animación japonesa por su imaginario visual y su capacidad para conectar con espectadores de todas las edades.

El reestreno de 'Nicky, la aprendiz de bruja' coincide, además, con el reconocimiento internacional recibido recientemente por Studio Ghibli, distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026. El jurado destacó la capacidad del estudio japonés para convertir su creatividad en "un lenguaje universal", así como sus procesos artesanales y los valores humanistas, pacifistas y ecológicos presentes en sus producciones.

Fundado en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki, Studio Ghibli está considerado uno de los estudios de animación más prestigiosos del mundo. Con este reestreno, el público tendrá la oportunidad de redescubrir en la gran pantalla una de sus películas más emblemáticas en una versión restaurada en 4K.