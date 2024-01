Películas de Rodrigo Sorogoyen, Icíar Bollaín o Alberto Rodríguez, nuevos proyectos de cine original de Movistar Plus+

PRESENTACIÓN CINE ORIGINAL MOVISTAR PLUS

PRESENTACIÓN CINE ORIGINAL MOVISTAR PLUS - JUANLU REAL / M+

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Movistar Plus+ ha anunciado este jueves que producirá las nuevas películas de Rodrigo Sorogoyen, Icíar Bollaín, Alberto Rodríguez y Oliver Laxe, además del debut en el largo de Ana Rujas. Una decisión que la plataforma ha definido como "decidida y ambiciosa" y que no responde a "imperativos legales".

"No hacemos esta inversión en el cine porque haya una obligación del 5 por ciento que obliga a invertir en el cine español. Lo hacemos por convencimiento, porque nos lo creemos de verdad. Una razón es porque el cine español tiene mucho éxito entre nosotros y tiene muchos espectadores y la otra es que creemos que el cine es cultura y queremos apoyar a la cultura y a todos los creadores y al sector", ha asegurado en rueda de prensa el director de Ficción y Entretenimiento de Movistar Plus+, Domingo Corral.

El portavoz de la plataforma ha afirmado que tienen el convencimiento "profundo" de que la cultura y las buenas películas "hacen una mejor sociedad". Corral ha admitido que la idea es producir entre "cinco o seis películas al año" y hacerlo respetando las ventanas tradicionales. "Creemos firmemente en las salas", ha dicho, antes de añadir que todas las películas serán hechas junto a productores independientes.

"La taquilla está como está. Lo que queremos nosotros en las salas de cine es que vaya mucha gente a ver las películas, pero no voy a ocultar que en el plan que hemos hecho no se justifica o no estamos esperando que los cines, a priori, nos generen mucho dinero. La razón fundamental es la explotación que la película tiene en la plataforma. Es la plataforma la que en gran medida va a sustentar esto", ha aclarado Domingo Corral.

Por su parte, la responsable de cine español de Movistar Plus+, María Rubín, ha enfatizado en que el objetivo de la compañía es "trasladar la riqueza y diversidad del cine español" en su plataforma, sobre la que ha elogiado que da voz al talento nacional.

PROYECTOS

El proyecto más desarrollado de los anunciados por Movistar Plus+ es el de Icíar Bollaín, que va a realizar la película 'Soy Nevenka' junto con Isa Campo, sobre el acoso que sufrió Nevenka Fernández, a quien ha tildado de "pionera".

"Es una gran historia porque ella fue una pionera. La palabra acoso no estaba en el lenguaje de la calle. El abuso fue muy público y todos miraron para otro lado. Ganó en los tribunales pero se quedó muy sola porque hubo un rechazo social. También es un retrato de los medios, la tacharon de trepa. Revisando imágenes hemos visto como el director de informativos de TVE, Urdaci, cuando dio la noticia, la definió como una disputa sentimental en Ponferrada, y también queremos contar esto", ha explicado.

En el caso de Sorogoyen, su proyecto está 'naciendo' y no ha desvelado muchos detalles, salvo que se va a llamar 'El ser querido' y que es una producción en la que ha salido de su "zona de confort". "Es un reto después del inesperadísimo éxito de 'As Bestas'. Lo que más nos apetece (en referencia a su guionista Isabel Peña) es explorar otros lugares, contar otras historias, contarlas de manera distinta, intentar salirnos de zonas de confort y arriesgarlo todo, porque ahí es donde creo que aprendemos más y por tanto disfrutamos más", ha comentado.

Alberto Rodríguez ha presentado su proyecto, todavía sin título sobre dos buzos que trabajan para una petroquímica, y ha agradecido la "libertad creativa" que permite Movistar Plus+, con quien ya realizó 'Modelo 77', sobre la que los portavoces de la compañía han desvelado que es el filme más visto en la plataforma, por encima de cualquier blockbuster de Hollywood.

Otro proyecto en el que estará la firma de Movistar + será el de Oliver Laxe, que rodará próximamente su primera película tras 'O que arde'. "Me apetece que sea una película joven y plantar una semillita bonita de algo luminoso", ha afirmado.

Por último, Ana Rujas, conocida por su papel en 'La Mesías', entre otros muchos, contará con el apoyo de Javier Calvo y Javier Ambrossi que también producirán 'El desencanto', en clara alusión a la película de 1976 de Jaime Chávarri, que nace de un texto teatral.

"Tuve la idea de hacer una pieza de teatro y era una conversación entre los Panero y un padre de clase obrera llamado Miguel. A mi me obsesionó la película de Chávarri y me pareció interesante reflejar ese escenario", ha señalado.