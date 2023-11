Las personas obesas en el audiovisual español están "infrarrepresentadas" y sin trama propia, según estudio

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las personas obesas en el audiovisual español están "infrarrepresentadas" y menos de la mitad de estos personajes cuentan con trama propia en series y películas, según datos recogidos por el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA) en su primer Informe sobre gordofobia.

En este estudio se han analizado un total de 1.721 personajes repartidos en 99 películas y 61 temporadas de 59 series de ficción. De todo un año de ficción, solo 57 personajes de los 1.721 analizados (3,3%) son percibidos como gordos, recoge el informe.

En cualquier caso, el estudio remarca que el único censo a consultar es el del INE que indica que en 2020 más de la mitad de la población se situaba por encima del denominado 'normopeso' (el 61,4 % de los hombres y el 46,1 % de las mujeres). "Este dato hace más preocupante que en la ficción audiovisual los cuerpos normativos sean tan abrumadoramente mayoritarios", apunta el estudio.

Separando entre películas y series españolas de 2022, las cifras de corporalidades disidentes "en ambos casos son realmente bajas". En las películas se registran 40 personajes de un total de 741, que equivalen a un 5,4% del total. Mientras, en ficción seriada, son 46 de un total de 980, lo cual significa un 4,7%.

"Resulta evidente que existe una infrarrepresentación, en especial si tenemos en cuenta que, de estas cifras, solo 57 personajes del cómputo global han sido catalogados como gordos", ha indicado. En cine hay 28 personajes gordos frente a doce con otras corporalidades no normativas.

En el estudio se distribuyen de manera sesgada según el género de la producción, de manera que el porcentaje más elevado se concentra en terror, donde hay cinco personas gordas (que equivalen al 6,4%, aunque cuatro de estos personajes pertenecen a la película 'Cerdita') y una con otra corporalidad (1,3%).

En drama hay ocho (3 %) personajes gordos frente a otros cuatro (1,5%) con otra corporalidad --en este caso, todas las producciones con personajes gordos salvo una han sido dirigidas por mujeres--. "Es en estos trabajos donde su presencia aparece casi totalmente cotidianizada, pues apenas encontramos alusiones a su físico", apunta el informe.

En comedia está el segundo porcentaje más elevado de personajes gordos, ya que aparecen en total once (6,3 %) y tres con otras corporalidades no normativas (1,7%). "Aunque es un género en el que tradicionalmente se ha utilizado la gordura como elemento cómico, por fortuna no suele ser el caso este año. Desgraciadamente no sucede lo mismo con otras corporalidades no normativas, que no aparecen tan naturalizadas, con la excepción de Robles en 'Camera Café'", matiza el documento.

También resalta que esto se ejemplifica "con claridad" con el personaje de Maga en 'Con los años que me quedan', pues es utilizada como un recurso para un giro de tintes cómicos cuando, al principio de una cita a ciegas, se 'revela' que va en silla de ruedas.

En cuanto a comedia dramática, únicamente hay dos personajes gordos (2,9%), ambos hombres. Luego en el género de suspense está el porcentaje más bajo, con un personaje gordo --Antoine de la película 'As Bestas'-- del total de 74, que equivale a un 1,4%.

LAS SERIES, IGUAL QUE EN LAS PELÍCULAS

En series, hay 29 personajes gordos frente a 17 con otras corporalidades no normativas, por lo que las cifras son muy similares a las vistas en cine. En esta ocasión, de acuerdo con el género audiovisual, el de aventuras es el que tiene un mayor porcentaje de personajes gordos gracias a un 14,3%, pero se produce con tan solo dos personajes, ambos en 'Sin límites', pues es la única producción de dicha categoría.

El segundo porcentaje más alto se encuentra en comedia (con seis personajes gordos, cuatro de ellos en 'La que se avecina'), que equivalen al 7,1%, y dos personajes de otras corporalidades, correspondientes al 2,4%).

Por el contrario, no hay ninguno en terror y en fantasía el porcentaje decae al 3,6% en el caso de las personas gordas (con tan solo dos personajes de los 55 que hay en las cuatro producciones del género) y al 1,8% en el de otras corporalidades (con un personaje, Samuel de 'Feria', que "además cae dentro de ciertos estereotipos nocivos sobre las personas con discapacidad").

En comedia dramática, solo aparece un personaje gordo (que equivale al 1,8% del total) y ninguno con otra corporalidad no normativa, mientras que en acción solo hay un personaje con otra corporalidad, Manuel Adugu en 'Fuerza de paz', que equivale a un 15,9%.

En el caso de los personajes gordos en drama, aparecen seis (2,4%), cada uno de ellos distribuido en una producción, de modo que no se encuentra una misma serie con más de una persona gorda.

Suspense cuenta con diez personajes gordos (3,4%) y siete con otras corporalidades (2,4%). "Lo interesante aquí es que en 'Entrevías' nos topamos con tres personajes que presentan cuerpos muy delgados, que se salen de la normatividad de la serie, pero siempre debido a la relación con el mundo de las drogas", apunta el estudio.

En cuanto a la ciencia ficción, hay solo dos personajes gordos (1,7%) y seis con otras corporalidades (5%), pero la mayoría son personas con dificultades motoras y aparecen condensados entre 'Paraíso' y 'Alma'.

RODRÍGUEZ PAM CRITICA PELÍCULAS COMO 'BRIDGET JONES'

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez 'Pam', ha inaugurado el acto de presentación del estudio señalando que la mayoría de las personas nacidas en los 80 y en los 90 han crecido con "cosas absolutamente terribles, muy validadas precisamente por la cultura audiovisual".

"Es inevitable acordarse de esa película, 'Amor ciego', en la que el problema era que un tío se enamoraba sin saberlo de una gorda. ¡Por Dios, cómo le va a pasar eso a alguien! O esa otra película, tan mencionada para hablar de la idea de la mujer libre, que era 'Bridget Jones': en el fondo lo que reproducía era el estigma de la soledad de la mujer, que no se esfuerza lo suficiente por ocupar un cuerpo determinado y se merece el castigo de la sociedad", ha lamentado.

Asimismo, ha recuperado el caso de Rosa en la primera edición de 'Operación Triunfo', asegurando que cada vídeo en el que salía era de "una violencia brutal". "Daba igual cómo cantara, daba exactamente igual lo que hiciera, el problema era que era gorda", ha remarcado, para luego añadir que "nunca se puede dejar de ser gorda". "Gorda no se es solamente por lo que se pesa, gorda es una cuestión profundamente política", ha concluido.