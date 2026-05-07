'Bajo tus pies', 'Couture' con Angelina Jolie o documentales de Hombres G y Billie Eilish, en los cines este viernes

Archivo - El grupo Hombres G actúa durante el concierto solidario ‘Cris contra el cáncer’, en el Movistar Arena, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). El evento reúne a un cartel excepcional de artistas como Antonio Orozco, Hombres G, Los Secretos, - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La cartelera se renueva este viernes con una variada oferta. El terror cobra vida con 'Bajo tus pies', que protagoniza Maribel Verdú, mientras que el glamour llega de la mano de Alice Winocour en 'Couture', con Angelina Jolie. La música se cuela en las salas de cine con los documentales de Hombres G y Billie Eilish.

Para quienes buscan historias a caballo entre la ciencia ficción y la acción, la última entrega de 'Mortal Kombat II' regresa al universo de la franquicia de videojuegos.

La comedia y el misterio estarán en 'Las ovejas detectives', del inglés Kyle Balda, mientras que el drama llegará a las salas de cine con la española 'Yo no moriré de amor', que cuenta con la dirección de Marta Matute para narrar la historia de Claudia, quien a sus 18 años, se enfrenta a la enfermedad de su madre.

Por otro lado, 'Recreación de un asesinato' se basa en hechos reales para contar la historia de doce miembros de un jurado que deben decidir si el periodista británico Ian Bailey es culpable del asesinato de la cineasta francesa Sophie Toscan Du Plantier en 1996.

Además del terror 'Bajo tus pies', que dirige el argentino XXX, este género llega de la mano de 'Escape inútil' o 'La casa en el árbol', una producción española con dirección de Luis Calderón.

También sobre eventos reales, la chilena 'Hangar rojo' llega a las salas con los acontecimientos que sacudieron al país el 11 de septiembre de 1973. Mientras ocurría el golpe militar, el Capitán Jorge Silva, ex jefe de Inteligencia de la Fuerza Aérea, recibe una orden que cambiará su vida para siempre: transformar la Escuela de Aviación, donde hoy enseña a jóvenes cadetes, en un centro de detención y tortura.

Finalmente, el drama 'Día ocho: El soplo del espíritu', dirigido por José Gómez de Vargas, aborda el tema de la fe desde la perspectiva de una joven y popular influencer, y 'Deseo', en la que Óscar Casas es protagonista despliega un 'thriller' emocional.